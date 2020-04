Uusi käänne Ferrarin F1-kuskikuvioon – jatkosopimus solmitaan pikaisesti?

Sebastian Vettel vihjasi, että jatkosopimus Ferrarin kanssa voi syntyä jo ennen kuin F1-kausi käynnistyy.

Neljä F1-sarjan maailmanmestaruutta voittanut Sebastian Vettel jatkanee uraansa Ferrarilla vielä tämän kauden jälkeenkin.

Saksalaiskuljettajan nykyinen sopimus italialaistallin kanssa on voimassa kauden 2020 loppuun asti. Vettel, 32, on ilmaissut halunsa jatkaa Ferrarilla sen jälkeenkin. Myös Ferrari on uutistoimisto Reutersin mukaan kertonut, että saksalainen on heidän ykkösvaihtoehtonsa Charles Leclercin tallikaveriksi myös jatkossa.

Koronaviruskriisi on muuttanut tämän F1-kauden aikatauluja suuresti. Australian ja Monacon F1-kisat on peruttu kokonaan, ja seitsemän muuta kisaa on siirretty ja niille etsitään uutta ajankohtaa. Näillä näkymin F1-kausi käynnistynee aikaisintaan kesäkuun lopulla.

Italialaislähteiden mukaan Ferrari haluaa tietää Vettelin jatkopäätöksen huhtikuun loppuun mennessä. Näin ollen on mahdollista, että Vettel solmii jatkosopimuksen jo ennen kuin F1-kausi käynnistyy. Hän itse kommentoi neuvotteluja Reutersin mukaan näin:

– Toki se riippuu siitä, milloin ensimmäinen kisa ajetaan, mutta on suuri todennäköisyys, että teemme päätöksen jo ennen sitä. Tällä hetkellähän vaikuttaa siltä, että kisoja ei ole ennen kesäkuuta tai jopa heinäkuuta.

Vettel ei halunnut ottaa suoraan kantaa siihen, kattaisiko nyt neuvoteltava sopimus vain kauden 2021 vai olisiko se kestoltaan pidempi.

– Sopimuksen pitää olla sellainen, että talli ja minä olemme siihen tyytyväisiä.

Vettel on ajanut Ferrarilla kaudesta 2015 alkaen.

Kausi alkaa ”haamukisoilla”?

F1-kauden seuraava kisa, jota ei ole vielä siirretty tai peruttu, on Ranskan GP 28. kesäkuuta. On kuitenkin todennäköistä, että sitä ei ajeta Ranskan hallituksen säätämien rajoitustoimien takia.

Vettel uskoo, että F1-kausi jatkuessa kisoja joudutaan ajamaan ilman yleisöä suljettujen ovien takana.

– Ehkäpä parin ensimmäisen kisan kohdalla joudutaan tekemään kompromisseja. Kukaan ei pidä kisaamisesta tyhjien pääkatsomojen edessä. Kyse on siitä, milloin on oikea hetki aloittaa kisaaminen ja voidaanko haamukisa (ilman katsojia) järjestää aiemmin kuin kisa, jollaiseen olemme tottuneet, Vettel sanoi Guardianille.