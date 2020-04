F1-guru kertoi mielipiteensä Michael Schumacherin paluun epäonnistumisesta – ”En ole varma toimiko se tapa niin hyvin”

Michael Schumacherin ajotyyli koitui hänen kohtalokseen, uskoo John Barnard.

Kun F1-legenda Michael Schumacherin ja Mercedes-tallin välinen sopimus julkaistiin jouluaatonaattona 2009, monien odotukset nousivat kattoon.

Seitsenkertainen maailmanmestari oli toki ollut sivussa F1-sarjasta kolmen vuoden ajan ja ikääkin hänellä oli liki 41 vuotta.

Silti Schumacherin ja Mercedeksen odotettiin taistelevan maailmanmestaruuksista. Mercedeksen ostama Brawn GP -talli oli voittanut molemmat maailmanmestaruudet.

Saksalaisen kolmivuotinen pesti hopeanuolella oli kuitenkin pettymys: vain yksi palkintosija ja kolmesti tappio tallitoveri Nico Rosbergille.

Toki Schumacher oli ehkä hieman numeroitaan parempi. Hän teki virheitä ja jäi vauhdissa usein Rosbergista, mutta toisaalta Schumi oli yhtä lailla monesti Rosbergia parempi – ja koki usein epäonnea oltuaan hyvissä asemissa.

Esimerkiksi Rosbergin uran avausvoitossa Kiinassa 2012 Schumacherkin oli matkalla palkintokorokkeelle, kun auto jäi radan varteen.

Tekniikkaguru, pitkään McLarenilla ja Ferrarilla F1-sarjassa vaikuttanut John Barnard on kertonut nyt F1-sarjan Beyond The Grid -podcastissa oman teoriansa Schumin tappiolle.

– Michael oli nopea, mutta... en pitänyt siitä miten hän sääti autoa. Se ei ollut minun mielestäni oikea tapa. Olisin halunnut olla kärpäsenä katossa, kun hän ajoi Rosbergia vastaan Mersulla, Barnard sanoi.

John Barnard (keskellä) teki töitä monien F1-huippujen kanssa. Parhaana kuskina hän piti Alain Prostia (vasemmalla). Oikealla kuvassa Ferrarin tallipomo, FIA:n nykyinen puheenjohtaja Jean Todt.

Barnard todisti Schumin työskentelyä lähietäisyydeltä, kun saksalainen tuli Ferrarille 1996.

Schumi testasi Ferraria sekä V10- että V12-moottoreilla ja piti enemmän vanhasta V12-moottorista, jonka moottorijarrutus oli voimakkaampaa.

Schumin tieltä Benettonille lähteneet Jean Alesi ja Gerhard Berger eivät olleet tästä syystä tykänneet vanhasta Ferrarista, koska se teki autosta epävakaan kun jalka ei ollut kaasulla.

– Yritin selittää Michaelille näkökulmani. Minun mielestäni auto on nopea, kun takapää on vakaa ja antaa maksimaalisen pidon kaikissa tilanteissa. Silloin pääsee nopeammin kaasulle ja vauhti on parempaa.

Schumacherin ajotyyli oli erilainen: hän halusi erittäin yliohjaavan ja herkän auton, jota hän kontrolloi tarkalla kaasun käytöllään. Autolla, joka oli monien muiden kuskien mielestä erittäin vaikea ajaa mutkien läpi perän karkaamatta.

Muun muassa Schumin tallitoveri Eddie Irvine on aikanaan sanonut, että saksalainen osasi ajaa autoa läpi jokaisen millimetrin, kun Irvine pystyi vain kontrolloimaan jokaista metriä.

Barnard uskoo, että ajotyyli oli syynä Schumacherin tappioon Rosbergille Mersulla.

– Kyse oli Michaelin lähestymistavasta, uskoisin. Se toimi kun hän oli nuorempi, koska hänen reaktiot olivat uskomattomia mutta kun hänestä tuli vanhempi, en ole varma toimiko se tapa niin hyvin.

Selitys on siis toisin sanoen osittain hyvin yksinkertainen: ikä. Eikä Rosberginkaan, silloin vielä vähän saavuttaneen kuljettajan, ura ollut pöllömpi: se huipentui maailmanmestaruuteen 2016.

Schumacherin ajotyyli oli kuluttava myös renkaille. Hän myös valitti julkisesti paluunsa jälkeen käytössä olleista Pirellin renkaista, jotka sulivat nopeasti alle.