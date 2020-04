”Jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä teen” – Tässä ovat Kimi Räikkösen kymmenen parasta F1-voittoa

IS listasi Kimi Räikkösen parhaat voitot.

Urheilumaailma ja sen mukana formula ykkösten MM-sarja ovat pysähtyneet tärkeämpien asioiden edessä eli ihmisten terveyden ja koronaviruspandemian takia.

Koska F1-sarja on pysähdyksissä, IS:n toimittaja laati listan F1-sarjan ikänestorin Kimi Räikkösen kymmenestä upeimmasta GP-voitosta.

10. Australian GP 2007

Debyytissään Ferrarilla Räikköselle ei ollut haastajaa. Onnetarkin oli apuna, sillä talvitesteissä, harjoituksissa ja myöhemmin kaudella hyvää vauhtia pitäneen tallitoverin Felipe Massan auto hajosi aika-ajoissa.

Kun Massa ei kisannut voitosta, Räikkösellä oli helpon oloinen työ viedä selkeä ykköstila. Maaliviivalla kädet irtosivat ratista, ja suomalainen tuuletti voittoa kaksin käsin. Mestaruusvuosi alkoi tästä.

9. Espanjan GP 2005

Kisana ei klassikko, mutta kuljettajalle ihanteellinen voitto: Räikkönen otti uransa ensimmäisen grand slamin eli ajoi paalupaikalta voittoon kellottaen kisan nopeimman kierroksen ja pitäen kärkipaikkaa lähdöstä maaliin.

Maalissa eroa Fernando Alonsoon oli liki puoli minuuttia. Suvereeni esitys ja helponoloinen voitto, joka käynnisti suomalaisen tappioon tuomitun takaa-ajon MM-sarjassa. Vastaavia ”kärkeen ja karkuun” -voittoja ei ole liikaa.

8. Monacon GP 2005

Legendaarinen kaksiosainen aika-ajo, jossa Räikkönen tyrmäsi Alonson ja otti puoli voittoa eli paalupaikan. Kun turva-auto tuli radalle ja Renault’n autot tekivät Räikkösestä poiketen varikkopysähdykset, hetken näytti jo pahalta.

McLarenin taktiikka osoittautui kuitenkin oikeaksi: Räikkönen tykitti huimia kierroksia, kasvatti eron Alonsoon yli puoleen minuuttiin, palasi varikoltakin radalle johdossa ja voitti kisan pitäen kärkipaikkaa jokaisella kierroksella.

7. Brasilian GP 2007

Tämä voisi olla yhtä hyvin listan ykkönen, koska voitto tuli kauden viimeisessä ja maailmanmestaruuden ratkaisseessa kisassa. Kisana se ei kuitenkaan ollut niin erityinen: Räikkönen nousi kolmosruudusta lähdön jälkeen kakkoseksi.

Sen jälkeen oli selvää, että Ferrareiden ei tarvitse ajaa keskenään kisaa: jos Räikkösen maailmanmestaruus varmistuisi paikkoja vaihtamalla, näin tapahtuisi. Ohitus Felipe Massasta tapahtui toisten varikkopysähdysten yhteydessä, kun McLarenin Lewis Hamilton oli mystisen tekniikkaongelman takia hyytynyt jämäpisteille.

Ferrari juhli maailmanmestaruuksia 2007. Kimi Räikkönen voitti kuskien tittelin pisteen erolla Lewis Hamiltoniin ja Fernando Alonsoon.

6. Abu Dhabin GP 2012

Kyllästymiseen asti kuultu legendaarinen radioviesti ”leave me alone, I know what to do” eli ”jättäkää minut rauhaan, tiedän mitä teen” ja voitto. Fernando Alonso antoi Ferrarillaan kisan lopussa kovan paineen, mutta Jäämies ei sulanut. Ykköstila aukesi Lewis Hamiltonin auton hajottua.

Ykköstila oli Räikkösen ensimmäinen F1-sarjaan paluun jälkeen. Kauden seitsemäs palkintosija oli viimein voitto. Nämä tilastot näyttivät suunnan Räikkösen ”toiselle uralle”: usein palkintopallilla, harvoin ykkösenä.

Kimi Räikkönen juhli voittoa Abu Dhabissa 2012.

5. USA:n GP 2018

– F*cking finally.

Räikkösen sanat maaliviivan jälkeen kertoivat kaiken. Max Verstappenin ja Lewis Hamiltonin niukasti kukistanut suomalainen pääsi kisaan eturivistä, löi Hamiltonin startissa ja ajoi yli viiden vuoden tauon jälkeen voittoon.

Se oli iso voitto. Monesti lähellä ollut Räikkönen sai kaivettua edes yhden ykköstilan toisella Ferrari-stintillään, josta valtaosa kului toista viulua soitellessa.

4. Malesian GP 2003

Suvereeni ykköstila lähes 40 sekunnin erolla oli Räikkösen ensimmäinen voitto formula ykkösissä. Silloin 23 vuoden ja 157 päivän ikäinen suomalainen oli historian toiseksi nuorin voittaja Bruce McLarenin jälkeen.

Seitsemännestä lähtöruudusta startanneelle Räikköselle ei kisassa ollut minkään tason vastustajaa, joten nuorta miestä yritettiin pitkään suitsia varikkomuurilta. Jäämies paukutti kisan kärjessä toinen toistaan kovempia kierroksia Malesian paahtavassa kelissä säästelemättä autoa.

Viestit olivat totisempia ja totisempia, mutta suomalaiskuljettaja ei vastannut mitään. Kunnes viimein hiljaisuus rikkoutui, McLarenin silloinen mekaanikko Marc Priestley kertoi kirjassaan.

– LOPETTAKAA VAIN PUHUMINEN – MINÄ TIEDÄN, MITÄ V***UA TEEN! Räikkönen kivahti Priestleyn mukaan.

Avausvoitto Malesiassa 2003.

3. Belgian GP 2009

Hämmentävä kisaviikonloppu. Pisteittä alkukauden ajaneen Force Indian Giancarlo Fisichella otti paalupaikan, heikosti menestyneen BMW Sauberin autot olivat niin ikään mukana kärkitaistossa.

Kuudennesta lähtöruudusta startannut Räikkönen nousi startissa rataviivojen ulkopuolista aluetta hyödyntäen toiseksi ja ohitti Fisichellan turva-auton jälkeen. Loppukisan ajan suomalainen piti kers-järjestelmän suorilla tuoman edun turvin Fisicon takanaan eikä tehnyt virheitä.

Kineettisen energian kierrätysjärjestelmä kers oli tuolloin vain McLarenilla ja Ferrarilla. Se toi joka kierroksella 6,67 sekunnin ajaksi 82 lisähevosvoimaa.

Voitto oli osa Räikkösen komeaa neljän peräkkäisen palkintosijan putkea kehnolla Ferrarilla. Luca Badoer oli toisella punaisella autolla viimeinen ja joutui Fisichellan korvaamaksi.

Räikkönen tuulettamassa voittoa Spassa 2009.

2. Belgian GP 2004

Räikkösen uran toinen voitto tuli komeasti Spa Francorchampsissa, suomalaisen suosikkiradalla, jossa hän voitti myös 2005, 2007 ja 2009. 2006 ei ajettu ja 2008 Räikkönen pyörähti seinään viimeistä edellisellä kierroksella taisteltuaan voitosta Lewis Hamiltonia vastaan.

Kuten vuoden 2009 ykköstila, tämäkin oli tallille kauden ainoa.

Kausi 2004 oli McLarenille erittäin vaikea ja vasta kesken kauden tuotu uusi autoversio antoi mahdollisuuden kamppailla palkintosijoista. Spassa Räikkönen oli vasta 10. lähtöruudussa mutta nousi jo 6. kierroksella kolmanneksi. Komea, kauden ainoa voitto tuli 3,1 sekunnin erolla Michael Schumacheriin, jonka uran seitsemäs ja viimeinen maailmanmestaruus varmistui.

1. Japanin GP 2005

Yksi vuosituhannen parhaista ja ikimuistoisimmista kisoista. Sateen sekoittama aika-ajo pudotti Jäämiehen 17. lähtöruutuun.

Kisassa Räikkönen, 16. ruudussa ollut Fernando Alonso ja 14. ruudussa ollut Michael Schumacher tarjosivat viihdettä koko rahan edestä. Kaikki huipentui viimeisellä kierroksella, kun Räikkönen pääsi Giancarlo Fisichellan imuun pääsuoralla ja painoi vastustamattomasti ulkokautta ohi ja voittoon.

Kimi Räikkönen voitti Suzukassa 2005, Renault pettyi.

Kolme poimintaa

Kalusto ja olosuhteet määrittelevät formula ykkösissä paljon. Osa listauksen voitoista ovat itsestäänselviä, mutta absoluuttiseen järjestykseen paneminen on käytännössä mahdotonta. Räikkösen 21 voitosta moni muukin olisi voinut kiilata kärkikymmenikköön.

Ja kun mittava ura on 312 GP-startin mittainen, joukosta löytyy lukuisia keskeytyksiin tai muihin sijoihin päättyneitä kilpailuja, jotka ovat suorituksina olleet loisteliaita.

Tässä kolme poimintaa pitkältä uralta:

Kanadan GP 2001, 4:s

Räikkönen ajoi tulokaskaudellaan lukuisia erinomaisia kisoja. Tuloksellisesti parhaita olivat Itävallan ja Kanadan kisojen nelossijat.

Listalle valikoitui Kanadassa ajettu kisa. Räikkönen oli aika-ajoissa peräti seitsemäs. Taakse jäivät niin McLarenin Mika Häkkinen (8:s) kuin tallitoveri Nick Heidfeldkin (11:s), jonka Räikkönen löi liki kolmella kymmenyksellä.

Kisasta kotiin tuomisina kolme arvokasta MM-pistettä – radalla, jolla Räikkönen ei ollut koskaan aiemmin ajanut.

Italian GP 2005, 4:s

Mercedeksen mylly hajosi tuttuun tyyliin harjoituksissa. Räikköselle lätkäistiin sen ajan sääntöjen mukainen kymmenen lähtöruudun rangaistus. Ron Dennis ja kumppanit haukkoivat henkeään, kun aika-ajoissa Jäämies oli nopein, vaikka auto oli tankattu täyteen bensaa.

11. ruudusta startannut Räikkönen oli maalissa neljäs ja hävisi voittajalle, tallikaverilleen Juan Pablo Montoyalle 22,7 sekuntia vakka joutui tekemään ylimääräisen varikkopysähdyksen rengasrikon takia.

Singaporen GP 2013, 3:s

Kovista selkäkivuista kärsinyt suomalainen jäi aika-ajoissa vasta 13. ruutuun. Kilpailijatalli McLarenin lääkärin Aki Hintsan hoitama Räikkönen pystyi kuin pystyikin ajamaan kisaviikonlopun läpi, ja kilpailusta tuli todella komea kolmossija.

Kolmanneksi Räikkönen nousi tyylikkäällä ohituksella Jenson Buttonista ulkokautta kuusi kierrosta ennen maalia.

Mikä kisa jäi puuttumaan listalta? Entä mikä on Räikkösen voitoista mieleenpainuvin? Kommentoi.