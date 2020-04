Kimi Räikkönen kertoi lehdelle korona-arjestaan Porkkalassa: ”Se on kokopäivätyö”

Kimi Räikkönen pohti vallitsevaa tilannetta ranskalaisen Autohebdo-lehden haastattelussa.

Formula ykkösten MM-sarja on jäissä muiden globaalien urheilusarjojen tapaan. Kimi Räikkönen, 40, kertoi tunnelmistaan ranskalaiselle Autohebdo-lehdelle.

Autohebdon mukaan Räikkönen oli haastattelun aikana Porkkalan-talollaan Kirkkonummella. Haastattelu on tehty jokin aika sitten puhelimitse.

Räikkönen mainitsi seuraavansa koronatilannetta median välityksellä. Suurimman osan hänen ajastaan ryöstävät kuitenkin alle kouluikäiset lapset, 5-vuotias esikoispoika Robin ja toukokuussa 3-vuotispäiväänsä viettävä Rianna.

– Se on kokopäivätyö, Räikkönen totesi lastenhoidosta.

– Iltaisin katselen televisiota. Meneillään oleva tilanne on jo itsessään tarpeeksi kauhistuttava eikä kukaan halua virusta, mutta pahinta olisi se, että ihmiset joutuisivat paniikkiin. Meidän täytyy vain tehdä se, mitä meille on sanottu: pysyä kotona, Räikkönen jatkoi.

Minttu, Kimi ja Robin Räikkönen Clarion-hotellissa Gugguu-lastenvaatemerkin muotinäytöksessä 2018.

Suomalaistähdeltä kysyttiin, että onko vallitseva tilanne julma herätys ”usein kuplassa elävälle” F1-sarjalle? Vastaus oli jämäkkä.

– Herätys on julma kaikille, ei pelkästään F1:lle. Tapahtui mitä tapahtui. Tällä hetkellä tärkeintä on pysyä terveenä, mutta sitten kun pandemia on ohi, tulee aika kysymyksille.

– Toivon, että kaikki tämä aiheuttaa myös jotain positiivista, mutta tällä erää meidän on vain kestettävä ja suojeltava itseämme.

Räikkönen raportoi pitävänsä itsensä vireessä kuntoilemalla ja motocrossia ajamalla. Hänellä on Porkkalassa talonsa lähellä oma motocross-rata joka mahdollistaa harrastamisen etäällä muista ihmisistä.

F1-kauden oli tarkoitus alkaa maaliskuussa, mutta nyt näyttää siltä, että ainakaan ennen heinäkuuta kisoja ei päästä ajamaan.

Kauden avaus-GP piti ajaa tutulla Albert Parkin katuradalla Australian Melbournessa. Kisaviikonlopun peruuntuminen virallistettiin vain vähän ennen kuin perjantain vapaiden harjoitusten alkua, kun tuhannet fanit jonottivat tai olivat saapumassa rata-alueelle.

Mediatietojen mukaan päätös oli kulisseissa tehty jo torstai-iltana paikallista aikaa. Räikkösen on kerrottu lentäneen Sebastian Vettelin kanssa pois Australiasta jo ennen kuin peruuttamispäätös vahvistettiin.

Monien mielestä F1-sarja otti tarpeettomia riskejä, kun kisa yritettiin järjestää pandemian leviämisestä huolimatta.

Myös Räikkösellä oli asiaan selkeä kanta ranskalaislehden haastattelussa.

– Meidän ei olisi pitänyt mennä, mutta päätös ei ollut omissa käsissämme. Me kuskit seuraamme FIA:n ja F1:n päätöksiä. Jos kisa on, menemme paikalle. Vaikka päätös tehtiin niin myöhään, hyvä että kisa peruttiin eikä lisäriskejä F1-henkilöstön ja yleisön suhteen otettu.