Tähän ei moni usko! Bernie Ecclestonelta posketon lausunto Sebastian Vettelistä: ”Ei ole mitään syytä, miksei...”

Bernie Ecclestonen mielestä Sebastian Vettel on aliarvostettu F1-kuski.

Sebastian Vettel jäi viime F1-kaudella nuoren Ferrari-tallitoverinsa Charles Leclercin taakse MM-taulukossa, eikä kausi muutenkaan sujunut kokeneen saksalaiskuskin osalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Moni on jo ollut laittamassa pistettä 32-vuotiaan Vettelin F1-uralle tai arvioinut, ettei saksalainen enää kykene taistelemaan MM-tittelistä. Silti nelinkertaisella maailmanmestarilla riittää yhä faneja. Yksi heistä on entinen F1-pomo Bernie Ecclestone.

Ecclestone, 89, sanoi saksalaisen Sport1.de-sivuston haastattelussa, että Vettel on hyvin aliarvostettu.

– Hänellä on se kilpailugeeni, joka kuskeilla tapasi aiemmin olla. Tiesin sen heti, kun näin hänet ensimmäisen kerran Turkissa vuonna 2006. Näin sen hänen silmistään, Ecclestone totesi.

Sebastian Vettelin ja Ferrarin sopimus päättyy kauden 2020 jälkeen. Jää nähtäväksi, milloin kausi alkaa vai alkaako lainkaan.

Vettel on urallaan voittanut F1-maailmanmestaruudet vuosina 2010, 2011, 2012 ja 2013. Vuonna 2014 alkoi kuitenkin Mercedeksen ja Lewis Hamiltonin voittokulku; Hamilton on kasvattanut mestaruusmääränsä jo kuuteen. Vuodesta 2014 lähtien hän on vienyt kaikki mestaruudet lukuun ottamatta vuotta 2016, jolloin mestariksi kruunattiin Nico Rosberg.

Vaikka Vettel onkin viime vuodet viettänyt hiljaiseloa mestaruuksien suhteen, Ecclestonella on vielä paljon luottoa häneen.

– Ei ole mitään syytä, miksei Sebastian voisi Lewiksen tavoin yltää Michael Schumacherin ennätykseen seitsemästä mestaruudesta. Kuten sanoin, ihmiset aliarvioivat Sebastiania, Ecclestone sanoi.

Schumacherin ennätyslukemaan yltääkseen Vettelin pitäisi siis vielä voittaa kolme mestaruutta. Hamiltonilta mestaruuksia puuttuu enää yksi.

Ecclestonen mielestä F1-sarja kaipaa voittavaa Vetteliä. Ecclestone uskoo, ettei Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto ole paras mahdollinen tukija Vettelille. Siksi Vettelin olisi syytä etsiä kauden 2020 jälkeen uusia haasteita.

Yksi mahdollisuus on Ecclestonen mielestä McLaren, joka voimistuu vuodesta 2021 alkaen Mercedeksen voimayksiköillä.

Ecclestone sanoo haastattelussa myös, että uskoo nuorien F1-tähtien, tällä hetkellä Red Bullia edustavan Max Verstappenin ja Ferrarin Leclercin tulevaisuudessa voittavan maailmanmestaruudet.

Ecclestonesta tulossa jälleen isä

Ecclestone on viime viikkoina ollut otsikoissa, kun hänen kerrottiin tulevan neljättä kertaa isäksi. Ecclestonen vaimo Fabiana Flosi, 44, on raskaana. Laskettu aika on kesällä, ja Flosi on kertonut tulevan lapsen olevan poika.

Ecclestonella on jo kolme tytärtä, joista vanhin on 65-vuotias Deborah. Tamara on syntynyt vuonna 1984 ja Petra 1988.

Sport1.de-sivuston haastattelussa Ecclestone kertoi, että lapsiuutisen jälkeen hänen puhelimensa ei lakannut soimasta kahteen päivään. Ensin tulivat onnittelut, sitten haastattelupyynnöt.

Ecclestone ja Flosi asuvat Brasilian Sao Paulossa sijaitsevalla kahviplantaasilla. Koronaviruksen vuoksi plantaasin portit pysyvät visusti suljettuina. Pariskunta pystyy Ecclestonen mukaan elämään melko omavaraisesti, mutta vaadittavat ostosreissut on mahdollista taittaa helikopterilla.