Kimi Räikkösen tallikaveri kertoi haasteistaan suomalaistähden rinnalla – ”Yritin ajatella asiaa eri tavalla”

Kimi Räikkönen on Antonio Giovinazzin tallikaveri.

Kun tallikaveri on maailmanmestari ja yksi formula ykkösten suosituimmista kuskeista, ei ihme, että Antonio Giovinazzi on niin usein saanut vastata Kimi Räikköstä koskeviin kysymyksiin.

Näin kävi myös tiistai-iltana, kun Giovinazzi oli kotoaan Monacosta videoyhteyden välityksellä F1-sarjan haastattelussa Instagramin suorassa lähetyksessä.

Italialainen oli viime kauden alussa selvästi Räikkösen jaloissa mutta paransi vuoden edetessä päästen aika-ajoissa välillä niskan päällekin ja parantamalla myös kisavauhtiaan.

– Tulokaskuskina ei ole helppoa, kun radalla ovat maailman parhaat kuskit ja kaikkeen pitäisi tottua tosi nopeasti. Etenkin kauden alussa oli vaikeaa, kun oli Kimin tasoinen kuski tallikaverina. Hän oli nopea joka kisassa ja minulla oli vaikeuksia. Tuloksia oli vaikea verrata, Giovinazzi sanoi.

Kilpakuskin ykköstavoite on aina voittaa tallikaverinsa.

– Yritin ajatella asiaa eri tavalla. Keskityin oppimaan häneltä, se oli paras ratkaisu. Otin isoja askeleita kauden aikana, Giovinazzi sanoi.

– Jatkan tosi mielelläni hänen rinnalla. Meillä on hyvä suhde ja kunnioitamme toisiamme, Giovinazzi sanoi.

Giovinazzi korosti, että tallille on hyvä asia, kun sillä on kaksi hyvin keskenään toimeen tulevaa kuljettajaa, jotka antavat autosta samankaltaista palautetta.

– Minun kannaltani on myös hyvä juttu, että tallikaverina on maailmanmestari. Jos voitan hänet, se on iso juttu. Tiimikaverin haluaa aina voittaa. Tärkeintä on kuitenkin tehdä parasta mahdollista työtä tallille.

Alfa Romeo oli viime kaudella valmistajien MM-sarjassa kahdeksas. Räikkönen toi tallille 43 pistettä ja Giovinazzi 14 pistettä. Kauden paras tulos tuli kaoottisesta Brasilian GP:stä, jossa autot sijoittuivat suomalaisen johdolla sijoille 4 ja 5.