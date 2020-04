Bernie Ecclestonesta, 89, tulee taas isä – vastasi kipakasti epäilijöille: ”Mitä ihmeellistä tässä muka on?”

Bernie Ecclestone ihmetteli, miksi vauvauutisesta on noussut niin suuri kohu.

Bernie Ecclestonen, 89, vaimo Fabiana Flosi, 44, on raskaana. Laskettu aika on kesällä, ja Flosi on kertonut tulevan lapsen olevan poika.

Ecclestonella on jo kolme tytärtä, joista vanhin on 65-vuotias Deborah. Tamara on syntynyt vuonna 1984 ja Petra 1988.

Entisen F1-pomon mielestä siinä ei ole mitään erikoista, että hän saa neljännen lapsensa lähes 90-vuotiaana. Isäuutinen herätti vilkasta keskustelua uutisvälineissä ja sosiaalisessa mediassa.

– Mitä ihmeellistä tässä muka on? Emme ymmärrä, mistä tämä vouhotus johtuu!

– Olen todella onnellinen. Olen onnellinen myös vaimoni puolesta, sillä hän on odottanut tätä jo muutaman vuoden. Olen iloinen, että hänelle jää joku minun jälkeeni, Ecclestone sanoi Daily Mailille.

Ecclestonen mukaan sillä ei ole mitään merkitystä, onko hänellä mittarissa 89 vai 29 vuotta. Hän kertoi olevansa isänä ehkä rennompi kuin aiemmin, sillä kokemusta lasten kasvattamisesta on ehtinyt kertyä niin paljon.

Englantilainen Ecclestone ja brasilialainen Flosi tapasivat toisensa F1-piireissä Flosin työskennellessä Brasilian GP:n järjestelyjoukoissa. Pari meni naimisiin vuonna 2012.

Pitkään F1-sarjan johtotehtävissä toiminut Ecclestone poistui kuninkuusluokasta 2017, kun yhdysvaltalainen Liberty Media otti sarjan haltuunsa.

Ecclestone on pitkän ja ansiokkaan uransa aikana ehtinyt tienata valtavasti rahaa. Talouslehti Forbesin mukaan britin varallisuus on tällä hetkellä 3,1 miljardia dollaria.