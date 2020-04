Valtteri Bottaksen tyttöystävän romanttiset Instagram-kuvat suljetusta Suomesta herättävät hämmennystä – näin Bottas selittää

Tiffany Cromwellin julkaisemat kuvat aiheuttivat hämmennystä. Valtteri Bottaksen agentin mukaan pariskunta saapui Suomeen ennen rajojen sulkemista.

Suomen F1-ässän Valtteri Bottaksen kumppani Tiffany Cromwell on viime päivinä julkaissut pariskunnasta Instagram-kuvia lumisessa ympäristössä. Cromwellin Instragram-seuraaja arvasi, että kuvat voisivat olla Rovaniemeltä.

Australialainen Cromwell vahvisti eilisellä tiistaille päivätyn kuvan olevan Lapista:

– Muutama tunti pohjoiseen sieltä [Rovaniemeltä] itse asiassa. Kunnolla skutsissa, ammattipyöräilijä kirjoitti.

Kommentti on sittemmin poistettu.

Tiffany Cromwell on käynyt Lapissa pilkillä.

Sijainnin paljastaminen sai Instagramin käyttäjät ihmettelemään pariskunnan oletettua matkustamista koronaepidemian tuomien poikkeusolojen aikana. Osa kommenteista on kirjoitettu suomeksi.

– Miten pääsitte Suomeen nyt, kun rajat ovat kiinni? ihmetteli eräs Instagram-käyttäjä.

Bottas vahvisti: Pari on Suomessa

Ilta-Sanomat kysyi Bottakselta miten Cromwell on päässyt Suomeen. Bottas viestitti Ilta-Sanomille asianhoitajansa kautta ja selitti hämmennystä aiheuttanutta tilannetta.

Formulakuski vahvisti, että pariskunta on Suomessa.

– Juttu on tiedostettu. He ovat tulleet Suomeen kauan ennen kuin Suomessa on mennyt rajat kiinni, Bottaksen agentti Ville Ahtiainen kertoi.

– Heti kun tuli uutinen, että karanteenijutut tiukentuvat Suomessa, he ovat vetäytyneet aika pohjoiseen. He ovat harjoitelleet kahdestaan erämaaoloissa.

Pariskunta on huolehtinut turvallisuudesta ja sosiaalisesta etäisyydestä.

– He ovat pitäneet pohjoisessa kaksi viikkoa karanteenia. Molemmat ovat voineet hyvin ja olleet terveitä. Saapumisesta on jo yli kaksi viikkoa aikaa. He miettivät käytännössä, miten tästä jatketaan, Bottaksen leiristä sanottiin.

Bottas julkaisi keskiviikkona alkuillasta kuvia, jotka on otettu Suomen käsivarressa Saanalla ja Haltilla. Kuvien perusteella pariskunnan ohjelmaan Pohjois-Lapissa on kuulunut pyöräilyä, lumikenkäilyä ja moottorikelkkailua.

Bottaksen agentti ei kommentoinut pariskunnan jatkosuunnitelmia eikä halunnut ottaa suoraan kantaa siihen, miten sopivaa tässä tilanteessa on viettää aikaa Lapissa.

– He ovat olleet täysin eristyksissä erämaassa kaukana hiihtokeskuksista ja muista ihmisistä, hän sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on painottanut, ettei kesämökkipaikkakunnalle kannata nyt jäädä. Pienemmillä paikkakunnilla terveydenhuollon kapasiteetti on mitoitettu paikallisten tarpeeseen, eikä sen katsota kestävän suuria matkailijamääriä.

Halailua ja pilkkimistä

Bottaksen ja Cromwellin karanteeni erämaassa vaikuttaa romanttisemmalta kuin esimerkiksi Rocky-elokuvissa.

Sunnuntaina julkaistussa otoksessa kyyhkyläiset halailevat nietosten keskellä. Cromwell on kirjoittanut paikkatunnisteeksi “seikkailut itse-eristyksessä”.

– En haluaisi olla jumissa kenenkään muun kanssa juuri nyt, Cromwell päivittää.

Asiasanoiksi Cromwell on merkinnyt esimerkiksi “muistot” ja “suuri pakomatka”.

Eiliselle tiistaille päivätyssä kuvassa australialaispyöräilijä on pilkillä. Lämmin talja eristää hänet jäästä. Käsissä on suuret turkiskintaat ja päällä takki, jonka rintaan on kirjailtu Bottaksen nimikirjaimet ja hänen formuloiden kuskinumeronsa 77.

– Toivon nappaavani päivällistä illaksi, Cromwell kirjoittaa.

Suomen rajat suljettiin 19. maaliskuuta

Suomi otti pari viikkoa sitten käyttöön rajatarkastukset. Ulkomaalaisia turisteja ei tällä hetkellä päästetä maahan. Suomalaiset saavat maan rajat ylittää vapaasti, mutta Marin on kehottanut välttämään kaikkea turhaa matkustamista.

Lapin hiihtokeskukset suljettiin puolitoista viikkoa sitten.

Lapin rajavartiosto kertasi Ilta-Sanomille säännöt Suomeen matkustamisesta tämän hetkisissä poikkeusoloissa.

– Ulkorajojen rajanylitysliikenteen väliaikaiset rajoitteet astuivat voimaan 19.3. kello 0.00. Jos on saapunut sitä ennen eikä ole välissä poistunut, on maahan kyetty saapumaan ihan normaalisti, apulaiskomentaja Janne Kurvinen luetteli.

– Paluuliikenne Suomeen 19. maaliskuuta jälkeen on ollut oikeutettua Suomen kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen tai Suomessa asuville EU-jäsenvaltioiden kansalaisille sekä heidän perheenjäsenilleen.

Lisäksi oikeus paluuliikenteeseen koskee oleskeluluvalla Suomessa oleskelevia kolmannen maan kansalaisia, apulaiskomentaja lisää. Hänen mukaansa rajatarkastukset koskevat myös mahdollisia yksityislentoja Lapin kentille.

Ovatko Bottas ja Cromwell tulleet Suomeen ennen maaliskuun 19. päivää, Ville Ahtiainen?

– Kyllä.

Lapin rajavartioston apulaiskomentajan mukaan ulkomaalaiset saavat oleskella Suomessa normaalisti, jos he ovat saapuneet maahan ennen rajojen sulkemista eivätkä ole poistuneet välillä.

– Ei ole mitään viranomaismääräystä tai kehotusta, että pitäisi poistua maasta, Kurvinen kertoo.