Jättihitiksi nousseen F1-tv-sarjan tähti kannattaa kuskien välisen taistelun liioittelua – ”Nautin siitä”

Carlos Sainz Jr:n mukaan F1-kuljettajien välisiä taisteluasetelmia liioitellaan suositussa tv-sarjassa.

F1-kuljettajien välisen kilpailuasetelman ja jännitteiden dramatisointi ja liioittelu ei ole lainkaan pahasta. Näin tuumaa Autosport-lehdessä espanjalainen McLaren-kuljettaja Carlos Sainz Jr.

Asia nousi puheeksi, kun Netflix julkaisi Drive to Survive -televisiosarjaan jatkoa helmikuun lopulla.

Sarjassa näytetään muun muassa Sainzin ja australialaisen Renault-kuljettaja Daniel Ricciardon välistä taistelua F1:n keskikastissa.

Sainzin, 25, mukaan miesten välisiä jännitteitä ja taistelua oli liioiteltu. Silti hän sanoo olevansa tyytyväinen siihen, mitä Netflix-sarjalla ja sen toisella tuotantokaudella on F1:n kannalta kokonaisuutena saavutettu.

– Se oli hyvä. Nautin siitä. Luultavasti kilpailuasetelmaa Danielin kanssa oli liioiteltu. Samaan aikaan paljon ihmisiä on tullut kertomaan minulle, kuinka innoissaan he ovat jaksoista ja ohjelmasta yleensä. Tällä on loistava vaikutus F1:een – etenkin amerikkalaisfanien keskuudessa, Sainz totesi Autosportille.

– Vaikka he liioittelisivat hieman kilpailuasetelmaa, otan sen tervetulleena vastaan. Ja miksi sitä ei voisi jopa dramatisoida entisestään?

Sainzin lisäksi muun muassa Haas-tallin F1-kuljettaja Romain Grosjean on kehunut kyseistä ohjelmaa.

F1-sarja on tauolla koronaviruksen takia.