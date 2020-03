Ajoi ensityössään isänsä salamitehtaan kuljetusautoa – Lella Lombardi teki F1-historiaa: ”Miehen vahvuus mutta naisen herkkyys”

Lella Lombardi on yhä ainoa nainen, joka on sijoittunut MM-pisteille Formula 1:ssä.

Formula ykkösten MM-sarja on perinteisesti ollut miesten maailmaa – ja sitä se on yhä – vaikkakin se on siitä harvinaista huippu-urheilua, että sukupuolet kilpailevat samoissa kilpailuissa.

Historian aikana vain viisi naista osallistunut F1-kisaviikonloppuun ja heistä vain kaksi on selvittänyt tiensä aika-ajoista osakilpailuun asti, italialaiset Lella Lombardi ja Maria Teresa de Filippis.

Heistä vain Lombardi sijoittui MM-pisteille. Edesmennyt italialainen on samalla ainoa kuski, jonka uran pistesaldo on tarkalleen 0,5 pistettä.

Historiallinen temppu tehtiin Espanjan GP:ssä 1975, jolloin Lombardi oli kilpailun kuudes. Pisteet puolitettiin, koska kisa päätettiin ennenaikaisesti.

Kilpailua oli ajettu 29 kierrosta 75 suunnitellusta kun se keskeytettiin. Mukana oli enää kahdeksan autoa, ja traagista oli Rolf Stommelenin ulosajo, jonka seurauksena viisi katsojaa kuoli.

Lella Lombardi oli kuudes toisessa F1-kisassaan.

Lombardia itseään pisteille pääsy ei sykähdyttänyt kuten ehkä muita. Eikä hän koskaan tehnyt numeroa itsestään tai varsinkaan sukupuolestaan, pikemminkin päinvastoin.

Maria Grazia ”Lella” Lombardi syntyi toisen maailmansodan aikaan 26. maaliskuuta 1941. Hänen isänsä oli teurastaja, ja kun vanhemmat eivät ajaneet autoa, Lellan ensimmäinen työ oli ajaa isän salamitehtaan kuljetusautoa.

Kilvanajosta innostunut Lombardi säästi rahansa autokilpailuihin osallistumiseen ja menestyi Italian kilparadoilla. Ensimmäiseen F1-kisaviikonloppuunsa hän osallistui 1974 Britannian Brands Hatchissa mutta karsiutui Bernie Ecclestonelta vuokratulla vuoden vanhalla Brabhamilla kilpailusta.

Tupakkayhtiö Rothmansin sponsoroimassa Formula 5000 -sarjassa Lombardi oli viides vuonna 1974. Se rohkaisi kahviyhtiö Lavazzan sponsoroimaan häntä 50 000 punnalla, mikä toi Lombardille paikan March-tallista.

Yksi March-tallin perustajista, Robin Herd, väitti Motorsport Magazinessa, että Lombardia ei palkattu julkisuusarvon takia.

– Hänen pestaamisensa ei ollut julkisuustemppu. Saamamme PR oli itse asiassa olematonta. Hän ei kaivannut julkisuutta. BBC tuli paikalle hänen ensimmäiseen testiinsä meidän kanssa Goodwoodissa, ja hän halusi tietää miksi. Lellalle oli täysin epäoleellista, että hän oli nainen. Hän oli kilpa-ajaja, Herd sanoi.

Vaikka Lombardi ajoi vaaraa uhmaten kilpaa autoilla, joissa kuoli siihen aikaan vuosittain ihmisiä, siviililiikenteessä hän ei hurjastellut.

Kisapromoottori John Webbin vaimo Angela Webb kuvaili Lombardia brittilehdessä hurmaavaksi mutta itsepäiseksi ja itsenäiseksi naiseksi, joka oli huiman varovainen tieliikenteessä. Kerran Webb oli Lombardin kyydissä, kun he matkasivat Snettertonin radalta. 35 kilometrin matka mentiin tasaisella vajaan 50 kilometrin tuntivauhdilla.

– Hänellä oli vähän vaikeuksia saada sponsoreita. Hän asui Italiassa ja lensi jokaisen kisaan muttei koskaan kysynyt kulukorvausten perään. Se oli epätyypillistä kilpakuskilta, Webb sanoi.

Lombardi osallistui F1-urallaan vuosina 1974–76 yhteensä 17 GP-viikonloppuun ja ajoi 12 kilpailussa Marchin autoilla sekä kahdessa Brabhamin autoja käyttäneessä yksityistiimissä. F1-uransa jälkeen hän ajoi urheiluautokisoja ja piipahti Yhdysvalloissa Nascarissakin.

Kilpailemisen Lombardi lopetti 1988 ja perusti oman tallinsa heti 1989, mutta loppu oli jo lähellä.

Lella Lombardi olisi tämän viikon tiistaina täyttänyt 79 vuotta. Hän siirtyi kuitenkin taivaallisille kilparadoille kuoltuaan rintasyöpään vain 50-vuotiaana 3.3.1992.

– Hän puhui usein uhrauksista. Hän ei ollut rikas ja aloitettuaan ilman sponsoreita hän nukkui usein autossaan säästääkseen rahaa. Hän teki kovasti töitä saadakseen haluamansa. Hänellä oli miehen vahvuus mutta naisen herkkyys: hän oli kiltti ja välitti rauhaa. Hän oli puolisonsa Fiorenzan kanssa kaunis pari. He olivat varautuneita, ystävä Giusy Remondi kuvaili Motorsport Magazinelle.

– Lella valitti vain Formula ykkösten epätasa-arvoisuudesta, koska kukaan ei kuunnellut, kun hän halusi tehdä muutoksia autoonsa.