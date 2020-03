Aloitti bisnesuransa rekrytoimalla ”parhaimman näköiset tytöt” – lapsuudessa koettu nöyryytys johti Toto Wolffin menestykseen

Toto Wolff tunnetaan kovastaan kunnianhimostaan Mercedeksen tallipäällikkönä. Tulostakin on tullut.

Toto Wolff ilmestyi F1-varikolle kuin tyhjästä. Nyt itävaltalaisesta on tullut F1-ikoni ja yksi historian menestyneimmistä tallipäälliköistä.

Jörg Haider tarttui Itävallan vapauspuolueen ruoriin vuonna 1986. Uuden puheenjohtajan johdolla puolue saavutti suurta suosiota maassa, kun se keskittyi maahanmuuttoon sekä EU:n ja senhetkisten vallanpitäjien kritisointiin.

Kansallismielinen ja populistinen puolue sai äänivyöryn maan parlamenttivaaleissa 1990 ja liki kaksinkertaisti paikkamääränsä 18:sta 33:een.

Tämä poliittinen kehitys ei miellyttänyt Torger Christian ”Toto” Wolffia. Oli talviaika, ja Wienissä puuhattiin mielenosoitusta, jossa jokainen osanottaja sytyttäisi kynttilän osoittaakseen tukensa rasisminvastaiselle taistelulle.

Wolff, 18, halusi tukea mielenosoitusta mutta myös hyötyä siitä. Hän selvitti, missä Wienin seudun ainoa kynttilätehdas sijaitsi, meni paikalle ja tyhjensi tehtaanmyymälän kynttilöistä. Niitä kuljetettiin tehtaalta tila-autolla Wolffin kotiin ja kavereille. Kaduille kynttilöitä kauppaamaan rekrytoitiin ”parhaimman näköiset tytöt ja aktiivisimmat antirasistit”.

Kauppa kävi aluksi huonosti. Wolff ehti jo huolestua: Oliko säästöjen laittaminen kynttilöihin sittenkään hyvä ratkaisu?

Kun mielenosoitus lähestyi ja keskusta alkoi täyttyä ihmisistä, kauppa alkoi käydä. Wolff kierteli myyntipisteillä tyhjentämässä kassat. Taskut pursusivat kolikoita, joita hän kiikutti kotiinsa ennen seuraavaa keruukierrosta.

– Mielenosoituksen piti alkaa kuudelta. Bisnes alkoi pyöriä viideltä, ja lopulta kysyntä oli valtavaa. Kello 18.30 olimme saaneet myytyä kaiken ja tunsimme olevamme maailman parhaita bisnesmiehiä. Sain sinä iltana 2–3 vuoden taskurahat, Wolff muisteli hymyssä suin Nico Rosbergin podcastissa viime vuonna.

Wolff syntyi vuonna 1972 Wienissä. Hänen isänsä oli romanialaistaustainen itävaltalainen, äiti tuli Itävaltaan kommunistisesta Puolasta 1960-luvun lopulla.

Torger Christianiksi ristityn pojan lapsuus ei ollut helppo. Isällä todettiin kolmikymppisenä aivokasvain. Wolff oli silloin 8-vuotias. Isä kuoli vasta kymmenen vuotta myöhemmin, mutta vanhemmat erosivat ennen sitä.

– – Lapsuuteni oli hyvin vaikea. Äitini kasvatti minut sekä siskoni. Hän toimi lääkärinä Wienissä. Emme olleet varakkaita, mutta äitini sai puhutuksi minut ja siskoni ranskankieliseen yksityiskouluun. Eräänä päivänä, kun olin 12 ja siskoni 9 tai 10, luokan ovi aukeni kesken oppitunnin. Rehtorin sihteeri pyysi minut käytävän puolelle. Siellä kerrottiin, että ikävä kyllä opintomaksut olivat pahasti rästissä, Wolff on kertonut.

Wolffin piti kerätä kamppeensa ja pakata laukkunsa. Toiset lapset onnittelivat häntä: Onpa Toto onnekas, kun hänen ei tarvitse käydä koulua.

Hän ei kuitenkaan tuntenut itseään onnenpekaksi, kaikkea muuta.

– Se oli nöyryyttävää. Meidän piti siskoni kanssa kävellä läheisen puiston läpi ratikkapysäkille. Minun piti kotimatkalla selittää pikkusiskolleni, miksi meidät pistettiin pois koulusta. Tunsin oloni petetyksi. Nämä asiat ovat syvällä sisälläni. Toinen vanhemmistani teki töitä kovasti, toista ei enää ollut. Teininä päätin, että minun pitää hallita elämäni ja antaa itselleni sekä omalle perheelleni mahdollisuudet omaa lapsuuttani parempaan elämään.

Toto Wolffin voi sanoa onnistuneen tavoitteessaan. Hän perusti vain 21-vuotiaana konsulttiyrityksen ja on sen jälkeen luonut sijoittamalla satojen miljoonien arvoisen omaisuuden. Kolmen lapsen isä on raivannut tiensä myös Mercedeksen F1-tallin osaomistajaksi ja päälliköksi – ja johtanut tallin historiankirjoihin. Mikään muu talli F1-sarjan historiassa ei ole voittanut kuudesti peräkkäin kuskien että valmistajien maailmanmestaruuksia.

Menestys ja nälkä menestykseen kumpuaa Wolffin lapsuudesta – niin hän itse ainakin uskoo. Itävaltalainen on kertonut pohtivansa usein sitä, mikä tulee luonnostaan ja mikä on ympäristötekijöiden vaikutusta.

Wolff uskoo, että lähes kaikkien menestyjien päättäväisyyden selittää jokin vakava trauma tai nöyryytys.

– Ollakseen menestyksekäs bisnesmies, artisti tai urheilija, jostain sisältä täytyy löytyä ekstramotivaation ja energian lähde. Minun kohdallani se oli vaikea lapsuuteni.

Wolff lähti yrittäjäksi mutta kokeili siipiään myös kilpakuskina. Hän haki menestystä pikkuformulaluokissa ja pärjäsi kohtuullisen hyvin. Hän kuitenkin tajusi, että osa kilpailijoista, esimerkiksi viisi vuotta Wolffia nuorempi Nick Heidfeld, oli nopeampia.

Pääsponsorinsa Wolff menetti 1994. Karl Wendlinger ajoi F1-sarjassa Sauberilla rajusti ulos, ja Wolffin tukija ilmoitti silloin, ettei halua vierailla enää sairaalassa päästä varpaisiin kipsattuja kuskeja tervehtimässä.

Vuosituhannen vaihduttua Wolff palasi vielä kilparadoille. Hän saavutti menestystä koppiautoissa ja sijoittui Itävallan rallisarjassa toiseksi 2006 ja voitti Dubain 24 tunnin kisan.

Formula ykkösiin Wolff siirtyi 2009. Hän osti osuuden Williamsista, nousi sen hallitukseen ja nimitettiin toiminnanjohtajaksi 2012.

Sillä kaudella Pastor Maldonado ajoi Williamsilla sensaatiomaisen voiton Espanjan GP:ssä. Kuljettajat, Maldonado ja Bruno Senna, eivät olleet A-luokkaa, mutta pystyivät joillakin radoilla väläyttelemään ilmiömäistä nopeutta.

Sitten Wolffin puhelin soi. Daimler-konsernia johtanut Wolfgang Bernhard otti yhteyttä ja pyysi apua Wolffilta. Bernhard kysyi, miksi vuonna 2010 F1-sarjaan palannut Mercedes ei pärjännyt.

– En voi antaa vastauksia, koska en tunne tallin rakenteita ja tiedä numeroita, Wolff vastasi.

Myöhemmin Wolff tapasi Dieter Zetschen, Mercedeksen pääjohtajan, joka oli aluksi hyvin skeptinen. Wolff onnistui kuitenkin vakuuttamaan Zetschen ja muut pomot asiantuntemuksellaan ja näkemyksillään.

Hänet kutsuttiin tallipäälliköksi. Wolff ilmoitti ehdoksi, että hänen täytyy päästä myös osaomistajaksi. Samaa oli ajateltu Mersullakin, ja Wolff osti 30 prosentin osuuden tallista.

Vähän myöhemmin alkoi Mercedeksen ylivoima F1-sarjassa. Se ei tietenkään ollut vain Wolffin ansiota. Hän oli oikeassa paikassa oikeaan aikaan, sillä 2014 tulleet V6-hybridimoottorit takasivat Mersulle aluksi jättimäisen etulyöntiaseman, jonka turvin se käynnisti mestaruusputkensa.

Valtteri Bottas on tuntenut Wolffin pitkään. Suomalaiskuskin nykyinen esimies ja tallipomo oli aiemmin mukana Bottaksen manageritiimissä yhdessä Mika Häkkisen ja Didier Cotonin kanssa.

– Ensinnäkin Toto on älyttömän fiksu kaveri. Kun katsoo uraa, jonka hän on itse rakentanut, niin se vaatii älykkyyttä ja oikeiden asioiden tekemistä. Hän on itse päässyt tuohon pisteeseen ja tehnyt tosi paljon töitä. Hän tekee pitkää päivää ja lisäksi haistaa oikeat asiat oikeaan aikaan, Bottas kuvailee Urheilulehdelle ja jatkaa.

– Hän on myös tosi kunnianhimoinen. Tuntuu, ettei mikään riitä, vaan hän haluaa aina lisää. Hän vaatii ihmisiltä ympärillään tosi paljon ja osaa olla kriittinen, mutta ei tarkoita pahaa. Hän haluaa auttaa ja on siksi kriittinen.

Formula ykkösissä käydään välillä aikamoista kulissipeliä, sen Bottaskin on saanut urallaan kokea. Varikolla on monenlaista yrittäjää, mutta Wolffiin Bottas luottaa kuin vuoreen.

– Hän on tosi suora eikä ole pelannut ikinä kanssani mitään pelejä, kun olemme jutelleet. Vaikka hän on pomoni, vetää isoa tiimiä, tekee kuskipäätöksiä ja politiikkaa, pystyn luottamaan häneen.

Wolff on paitsi F1-pomo myös sijoittaja edelleen. Hän toimii yhä samoin periaattein kuin 1990-luvun taitteessa myydessään kynttilöitä rasismin vastustajille.

Itävaltalainen tekee bisnestä, mutta haluaa samalla taistella tärkeinä pitämiensä asioiden puolesta. Wolff on mm. mukana InstaHelp-nimisessä startupissa. Sen ideana on tarjota verkon kautta ammattiapua kahdessa minuutissa.

– Mielenterveys on yhä tabu, vaikka kaikilla meillä on omat ongelmamme. Itse olen aina hakenut apua, jos minulla on ollut ongelmia. Jos olen vaikka eronnut tyttöystävästä, ottanut paineita töistä tai nukkunut huonosti, olen aina konsultoinut ihmisiä, joita pidän itseäni fiksumpina ja pätevämpinä, Wolff sanoi.

Mercedes-tallissa pidetään huolta työntekijöiden terveydestä – niin henkisestä kuin fyysisestä. Tallissa harjoitetaan Wolffin johdolla myös mindfulnessia ja meditointia.

Wolff kuuli aikoinaan äidiltään ajatuksen, jonka mukaan on paljon helpompaa itkeä Rolls Roycessa kuin kuplavolkkarissa. Hän ei allekirjoita ajatusta vaan on päinvastaista mieltä.

– Jos omistaa kaiken ja on surullinen, tajuaa ettei omaisuus tuo onnea. Ollakseen onnellinen elämällä on oltava tarkoitus. Intohimo ja tavoite, jota kohti pyrkii. Jos omistaa kaiken mutta on surullinen, on hukannut unelmat elämässä.

Mercedeksen F1-tallin ylivoima on viime vuosina ollut päätä huimaavaa. Kahden edelliskauden aikana sillä ei aina ole ollut parasta autoa, mutta Wolffin vetämä tiimi on toistuvasti ollut älykkäämpi ja parempi kuin pahimman kilpailijan Ferrarin joukot.

Mercedes on marssinut Wolffin johdolla kuuteen peräkkäiseen tuplamestaruuteen.

Wolff hakee kilpailuetua vastustajiinsa jopa lentokentillä F1-kisojen jälkeen. Samalla kun hän seuraa katseellaan, kuinka muut katsovat älylaitteiltaan elokuvia tai selaavat sosiaalista mediaa, Wolff pyrkii pitämään pään kylmänä.

– En ole täysin immuuni sille, mutta kun minulla on vapaa hetki ja kaivan puhelimen lentokentällä taskustani, minulla on itsekuria laittaa se takaisin sinne. Silloin voi olla itsekseen, käydä mielessään läpi tapahtuneita asioita ja mitä olettaa tapahtuvan seuraavaksi. Nautin tyhjyyteen katsomisesta. Voisin katsella seinää tuntien ajan, Wolff on linjannut.

– Emme anna itsellemme aikaa ajatella. Kukaan ei enää tee niin. Lapseni ovat täysin kyllästyneitä tähän näkemykseen, olen sanonut asiasta niin monta kertaa. Olemme kaikki somejättien uhreja.

Toto Wolff pyrkii pysyttelemään erossa sosiaalisesta mediasta. Ehkä siinäkin on yksi hänen valteistaan.

– Jos kykenee vastustamaan somen kiusausta, pystyy olemaan muita kilpailukykyisempi maailmassa, jossa melkein kaikista on tullut vihanneksia.

Wolffin sitaatit: Beyond Victory with Nico Rosberg -podcast. Tämä juttu on alun perin julkaistu aiemmin keväällä Urheilulehdessä. Lehden tilausohjeet löydät täältä.