Kommentti: F1-kisan peruutusta edelsi surkuhupaisa näytös – Lewis Hamiltonin tyly lausahdus osui napakymppiin

Formula ykkösistä syntyi Australian sekoilun yhteydessä taas kerran kuva, että liiketoiminta ajaa sarjassa urheilun ja urheilijoiden yli, kirjoittaa Petri Lahti.

Autourheilun kuninkuusluokka näytti todellisen karvansa maaliskuun puolivälissä, kun neljätuhatta leipänsä formula ykkösistä saavaa työntekijää oli matkustanut terveyttään uhmaten Melbourneen avauskisaa varten.

Kun tiedot virusepäilyistä parissa tiimissä levisivät, suurin osa talleista McLarenin johdolla tajusi, ettei Australiassa ole järkeä ajaa. Sarjaa pyörittävälle Liberty Medialle ja Kansainväliselle autoliitolle saman johtopäätöksen tekeminen kesti kuitenkin huomattavasti pitempään – suorastaan nolostuttavan pitkään.

F1-tallien työntekijät pakkasivat varikolla tavaroitaan, kun tieto Australian GP:n perumisesta oli tullut.

Tiedot nimittäin kertovat, että esimerkiksi Kimi Räikkönen ja Sebastian Vettel olivat jo poistuneet Australiasta siinä vaiheessa kun vielä odoteltiin, miten kisan käy. Kun järjestävät tahot, toimitusjohtajat ja tallipäälliköt arpoivat päätöstä melbournelaisessa hotellissa, lajin tähdet, kuskit, ottivat oikeuden omiin käsiinsä ja tekivät ratkaisunsa.

Kuka maksaa?

Miksi päätöstä kisan peruuttamisesta ei saatu aikaan nopeammin? Kyse oli vähemmän yllättäen rahasta.

Tulonmuodostus F1:ssä perustuu pitkälti kisakorvaukseen, jonka kisaisännät maksavat kattojärjestölle vastineeksi oikeudesta järjestää kisa. Järjestäjät tekevät tulonsa taas lipunmyynnillä ja muulla oheistoiminnalla.

Mikäli järjestäjät joutuvat peruuttamaan GP-tapahtuman, niiden on turha anella vakuutusyhtiöiltä apua kisakorvauksen maksuun. Mikäli F1 puolestaan tekee peruutuspäätöksen, se ei pysty nostamaan vakuutuksesta rahaa kisajärjestäjien menetysten korvaamiseksi.

Oltiin siis oravanpyörässä, jossa kaikkien osapuolten kannatti odottaa sitä, että Australian viranomaiset puuttuisivat peliin ja ilmoittaisivat, että ajot olisi parempi jättää väliin. Kun päättäjät sitten jyrähtivät, osapuolten oli helpompi antaa periksi ja perua tapahtuma.

Liberty Mediasta tapaus antoi huonon vaikutelman. Tuntui siltä, että se oli laittanut taloudellisten tappioiden pelossa pään syvälle pensaaseen ja halusi järjestää kisan loppuun saakka terveysriskit tiedostaen. Tarvittiin sarjan keskikastissa ajeleva McLarenin talli heiluttamaan punaista lippua, kun sen työntekijät sairastuivat.

Formula ykkösistä syntyi taas kerran kuva, että liiketoiminta ajaa sarjassa urheilun ja urheilijoiden yli. Kun Liberty on yrittänyt saada kuskeja aiempaa lähemmäksi katsojia, nyt päristeltiin taas ylimielisesti.

Vain käteisellä on väliä?

Tapahtumat Australiassa tiivisti kirkkaimmin lajin kuusinkertaisen maailmanmestarin Lewis Hamiltonin heitto siitä, miksi tuhannet F1-työntekijät vaaransivat terveytensä järjestäjien epäselvän pallottelun takia ja matkustivat toiselle puolelle maapalloa odottelemaan, ajetaanko vai ei.

– Vain käteisellä on väliä, Hamilton totesi.

On varmaa, että arpominen tulee jatkumaan vielä pitkään tämän F1-kauden kilpailukalenterista – jos kisoja ylipäätään päästään ajamaan. F1-pomo Chase Carey elätteli tällä viikolla julkaistussa, F1-faneille osoitetussa avoimessa kirjeessä toiveita, että tällä kaudella ehditään ajaa vielä peräti 15–18 kisaa.

Jo nyt on varmaa, että Australian lisäksi toukokuun lopulle alunperin merkattu Monacon GP on peruttu kokonaan. Alkukauden kisoista Bahrainin, Espanjan, Vietnamin, Kiinan, Azerbaidzhanin ja Hollannin kisat on siirretty, eikä niille ole vielä määritelty uutta päivämäärää. Rahasta tullaan takuulla vääntämään lisää, kun kisoja yritetään mahduttaa aikaisintaan kesällä käynnistyvän F1-kauden kalenteriin.

Toivotaan, että noissa neuvotteluissa muullakin kuin käteisellä on väliä.