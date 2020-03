Kimi Räikkönen saa rapaa Flavio Briatorelta: ”Hänen kanssaan ei voita mitään”

F1-pomona mainetta niittänyt Flavio Briatore vähättelee Kimi Räikköstä.

Ferrarin olisi pitänyt syrjäyttää Kimi Räikkönen ja nostaa Charles Leclerc tilalle jo kaksi vuotta aiemmin aiemmin, lataa Benettonin ja Renault´n F1-tallinen päällikkönä muistettu Flavio Briatore Motorsportin julkaisemassa jutussa, jossa käydään läpi F1:n Beyond the Grid -podcastia.

Nykyisin Alfa Romeon ratissa kurvaileva Räikkönen ajoi Ferrarin F1-autoa vuodet 2007–2009 ja 2014–2018. Hän voitti tallille yhden maailmanmestaruuden, heti ensimmäisellä kaudellaan Ferrarilla.

Kimi Räikkönen saa rapaa F1-pomolta.

Ferrarin nuorten kuljettajien akatemiasta oppinsa saanut ja Sauberilla F1-debyyttinsä tehnyt Leclerc, 22, kiinnitettiin Räikkösen seuraajaksi kaudeksi 2019.

– Leclerc on nuori. Hän on osoittanut, että hänessä on ytyä. Jos olisin johtanut Ferraria, olisin korvannut Räikkösen kaksi vuotta aiemmin, Briatore sanoo.

– Räikkösen kanssa ei voita mitään. Olisin ollut valmis ottamaan riskin ja istuttamaan Leclercin aiemmin tilalle. Hän on erittäin väkevä kaveri.

22-vuotias Charles Leclerc on voittanut kahdella F1-kaudellaan yhteensä kaksi osakilpailua, molemmat Ferrarilla.

Monacolainen Leclerc voitti tulokaskaudellaan kaksi osakilpailua ja sijoittui kuljettajien MM-sarjassa neljänneksi. Tallin toinen kuski, Sebastian Vettel oli viides.