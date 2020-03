F1-pomo paljasti suunnitelmia – näin tämä kausi yritetään pelastaa

F1-pomo Chase Carey luottaa, että kausi käynnistyy kesällä.

Formula 1:n kisakalenteria on rukattu viime viikkoina kovalla kädellä maailmalla jylläävän koronapandemian vuoksi.

Epävarmuus kauden alkamisesta ja ylipäätään läpiajamisesta on noussut monen laji-ihmisen mieleen.

F1-sarjaa hallinnoivan Formula One Group -yhtiön toimitusjohtaja Chase Carey on kuitenkin vakuuttunut, että tilanne ratkeaa.

– Tässä kohtaa kukaan ei pysty sanomaan, milloin tilanne paranee, mutta se paranee ja kun niin käy, me olemme valmiita kisaamaan, Carey totesi lausunnossaan.

– Olemme sitoutuneet siihen, että tarjoamme faneillemme kauden 2020.

Epävarmuus on kasvanut viikko viikolta ja päivä päivältä, kun kisakalenterista on tippunut kisoja yksi toisensa perään. Australian ja Monacon GP:t on peruttu kokonaan.

Alkukauden kisoista Bahrainin, Espanjan, Vietnamin, Kiinan ja Hollannin kisat on siirretty, eikä niille ole vielä määritelty uutta päivämäärää.

Viimeksi maanantaina varmistui, että Bakussa ajettava Azerbaidzhanin GP siirtyy myös.

Siirtojen myötä kauden mahdollinen avauskisa voisi olla Kanadan GP, joka on alustavassa kisakalenterissa merkattu ajettavaksi 14. kesäkuuta. Kisan toteutuminen on kuitenkin epätodennäköistä, sillä Kanada suhtautuu koronauhkaan vakavasti. Maan olympiakomitea esimerkiksi on jo ilmoittanut, ettei se lähetä urheilijoitaan Tokion olympialaisiin, mikäli ne järjestetään alkuperäisen aikataulun mukaisesti heinä-elokuussa.

Kanadan jälkeen alkuperäisessä kalenterissa olisivat vuorossa Ranskan GP 28. kesäkuuta, Itävalta 5. heinäkuuta ja Britannia 12. heinäkuuta. Englannin Silverstonessa F1-sarja saavuttaa yhden merkkipaalun, sillä historian ensimmäinen F1-kisa ajettiin siellä 70 vuotta sitten.

Kisamäärää typistetään

F1-pomo Carey uskoo, että mestaruudesta pystytään ajamaan alkuperäisestä typistetyllä kisamäärällä.

– Uskomme kaikesta huolimatta, että kausi alkaa jossain kohtaa kesällä uudistetulla kalenterilla, joka käsittää 15–18 kisaa.

Alunperin kaudella 2020 oli tarkoitus ajaa peräti 22 kilpailua.

F1 on normaalisti pitänyt kesätauon heinä-elokuulla. Tallit ovat nyt tuolla tauolla – ne ovat sulkeneet tehtaansa kolmeksi viikoksi. Näin ollen siirrettyjä kisoja voidaan mahdollisesti järjestää perinteisen kesätauon aikana.

F1-kauden oli alun perin määrä alkaa Australian Melbournessa maaliskuun toisella viikolla.