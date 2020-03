Tähtikuskit kilpailevat nyt virtuaalisilla radoilla – Max Verstappen viittasi kintaalla F1-sarjan omille kisoille: ”Olen kiireinen muiden ajopelien kanssa”

Autourheilutähdet siirtyivät virtuaaliradoille.

Suuret urheilutapahtumat ovat pysähtyneet koronaviruksen takia. Autourheilun maailmassa eri sarjojen pysähtyminen ja esimerkiksi formula ykkösten MM-kauden siirtyminen on näkynyt lisääntyneenä kysyntänä ja kiinnostuksena sim racingiin eli e-urheilun alalajiin, jossa ajetaan kilpaa pc-peleissä.

Parhaat simulaatiot eli rFactor 2 - ja iRacing-pelit ovat viime viikkoina olleet kovassa käytössä, kun muutenkin niitä ahkerasti harrastavat tähtikuskit kuten Max Verstappen ja Twitch-palvelussa pelaamistaan usein striimaava Lando Norris ovat kilpailleet virtuaalisilla radoilla.

Tänä viikonloppuna virtuaaliradoilla debytoivat ainakin F1-sarjasta pudonnut Nico Hülkenberg sekä F1-tulokas Nicholas Latifi. Hülkenberg osallistui lauantaina The Racen kisaan, joka järjestettiin toisena viikonloppuna putkeen. Saksalainen simunoviisi ei pärjännyt kisassa, jonka voitti Rudy van Buren. Van Buren voitti pari vuotta sitten historian ensimmäisen World’s Fastest Gamer -kilpailun, jonka seurauksena hän mm. sai töitä McLarenilta ja on alkanut luomaan kilpauraa oikeilla autoilla.

Indianapolisin radalla ajetussa kisassa parhaiten tosielämän rata-autoilijoista pärjäsi Dani Juncadella oltuaan neljäs, Ruotsin IndyCar-huippu Felix Rosenqvist oli viides. Mukana kisassa olivat myös mm. Stoffel Vandoorne, Esteban Gutierrez, Juan Pablo Montoya ja Nelson Piquet Jr. Verstappen vetäytyi kilpailusta viime hetkillä.

Sunnuntaina ohjelmassa ovat entisen F1-kuskin Jean-Eric Vergnen perustaman esports-organisaation Veloce Esportsin järjestämä ”not the Bahrain GP” sekä F1-sarjan oma, ensimmäinen virtuaalinen GP. Nämä tapahtumat kisataan F1 2019 -pelillä.

Velocen tapahtumassa mukana ovat Norris, Latifi, Vandoorne, Hülkenberg, Gutierrez ja jalkapalloilija Thibaut Courtois.

Virallisessa F1-kisassa ovat mukana F1-kuskeista ainakin Mercedeksen testikuskit Vandoorne ja Gutierrez, Williamsin kisakuski Latifi sekä McLarenin kisakuski Norris. Kisatapahtuma alkaa kello 22 Suomen aikaa

Lando Norris striimaa kisojaan ja muuta pelaamistaan Twitchissä.

Max Verstappen ilmoitti hollantilaisen Ziggo Sportin haastattelussa jättävänsä F1-sarjan väliin. Verstappenilla ei ole lainkaan kokemusta F1 2019 -pelistä. Massamarkkinoille suunniteltu peli ei tunnetusti vedä simulaationa vertoja esimerkiksi iRacingille tai rFactorille.

– En pelaa sitä peliä koskaan. Kestäisi usean päivän ajan tottua siihen vähän paremmin, eikä se kiinnosta minua nyt. Olen hyvin kiireinen muiden ajopelien kanssa eikä niiden välillä vaihtaminen toimi, Verstappen perusteli hollantilaiskanavalle.

– Lisäksi ajan aina voittaakseni. Minua ei kiinnosta tulla ajelemaan perälle.

Verstappen sanoi, että simukisaaminen auttaa pysymään terävänä.

– Online-kisoissa ajetaan eri autoja, joten sikäli se on erilaista kuin kisaaminen F1:ssä. Ei siitä kuitenkaan ole ainakaan haittaa, se pitää terävänä ja keskittyneenä. On tosi kiva pystyä ajamaan kilpaa niin monien muiden kuljettajien kanssa.

– Ollakseen kilpailukykyinen virtuaalikisoissa täytyy harjoitella paljon. Myös auton säätämisestä ja muusta täytyy tietää vähän asioita. Onneksi Team Redlinen tallikaverini Rudy van Buren on tosi hyvä siinä.

Simumaailman mahtitalli Team Redline on ilmoittanut, että maanantaina alkaa sen vetämä ”Real Racers Never Quit by Team Redline” -kilpasarja. Lähtöviivalle ovat ilmoittautuneet jo ainakin Verstappen, Juncadella, Piquet ja Giedo van der Garde.