F1-kuljettaja lähti mukaan sosiaalisessa mediassa pyörivään vessapaperihaasteeseen näyttävällä suorituksella.

Suomen F1-legenda Kimi Räikkönen lienee muun maailman tavoin siinä tilanteessa, että ajankuluksi on karanteenissa ollessa keksittävä jotain mielekästä tekemistä. F1:n alkukauden GP:t on joko peruttu tai siirretty koronaviruspandemian myötä, eikä kauden avauspäivämäärästä ole vielä varmuutta.

Viime päivinä sosiaalisessa mediassa on levinnyt niin kutsuttu Stay At Home Challenge -haaste, missä koronavirusuhan alla kotikaranteeniin sulkeutuneet ihmiset potkiskelevat vessapaperirullaa ties millaisilla potkuyhdistelmillä. Samalla paperirullasta on tietyllä tapaa muotoutunut koko karanteenia kuvastava, kevytmielinen symboli.

Räikkönen jakoi lauantaina Instagram-tilinsä tarinat-osiossa videon omasta haasteyrityksestään. Videolla näkyy, miten Räikkönen potkii rullaa viisivuotiaan poikansa Robinin ja pian kolme täyttävän tyttärensä Riannan kanssa.

Tarinassa vilahtavat Räikkösen lapset. Hallinta meinaa ensin karata...

...rulla taas hallintaan, ja pusku päällä...

...ja lopulta, hetken kikkailun jälkeen, rulla karkaa.

Jalkapallon parista tuttua pallokikkailua simuloiva vessapaperirullan kanssa taiteilu on kirvoittanut monenmoista yritystä aina jalkapalloilijoista muihin urheilijoihin ja tavallisiin ihmisiin. Futismaailmasta mallia ovat näyttäneet muun muassa Argentiinan supertähti Lionel Messi sekä Huuhkajien pelaaja Tim Sparv kumppaninsa Jitka Novackovan kanssa.