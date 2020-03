Lewis Hamilton kommentoi ympärillään vellovia huhuja

Lewis Hamilton sanoo olevansa vapaaehtoisessa karanteenissa.

F1-sarjan kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton kertoi tiedotteessaan olevansa vapaaehtoisessa karanteenissa. Hamilton ei ole käynyt koronavirustesteissä.

Koronavirushuhut Hamiltonin ympärillä heräsivät, kun brittitähti oli ollut näyttelijä Idris Elban ja Kanadan pääministerin Justin Trudeaun vaimon Sophie Gregoire Trudeaun kanssa samassa tapahtumassa. Sekä Elballa että Gregoire Trudeaulla on todettu koronavirustartunta.

– Haluan teidän tietävän, että voin hyvin. Terveydentilastani on spekuloitu sen jälkeen, kun olin samassa tilaisuudessa, jossa oli kaksi henkilöä, joilla on myöhemmin todettu koronavirus. Minulla ei ole minkäänlaisia oireita, ja nyt on kulunut 17 päivää siitä, kun näin Sophien ja Idriksen, Hamilton kertoi tiedotteessaan.

Hamilton on vältellyt ihmiskontakteja viime viikon perjantaista saakka varotoimenpiteenä.

– Juttelin lääkärini kanssa ja tarkastin kahdesti, tarvitsenko testin. Totuus on, että testejä on rajallinen määrä ja on ihmisiä, jotka tarvitsevat niitä minua enemmän. Etenkin, kun minulla ei ole ollut mitään oireita, Hamilton kirjoitti.

F1-kauden piti alkaa viime viikolla Australian gp:llä, joka peruttiin koronaviruksen takia. Bahrainin, Vietnamin, Kiinan, Hollannin sekä Espanjan kilpailut on siirretty ja Monacon gp on peruttu.

F1-kausi alkaa aikaisintaan 7. kesäkuuta ajettavalla Azerbaidzhanin gp:llä.