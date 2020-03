Tunnetun tv-perheen F1-konkari päätyi täysin uuteen tilanteeseen Australiassa – ”Toki inhimillisyys on läsnä”

Tomi Pulkkinen, 50, on liki kaiken nähnyt F1-konkari.

Pitkän linjan F1-työläinen Tomi Pulkkinen kertoi Ilta-Sanomille tunnelmistaan peruutetun osakilpailun keskellä.

Tomi Pulkkinen, 50, on televisiokuvaajana kiertänyt F1-kilpailuissa vuodesta 1998, eli Mika Häkkisen ensimmäisestä mestaruuskaudesta lähtien.

Pulkkinen on työskennellyt liki 300 F1-kisassa paikan päällä. Tämän viikonlopun Australian GP peruttiin koronaviruksen takia. Se oli tarkalleen 279:s F1-kilpailu, johon Pulkkinen on matkustanut.

– Minun aikanani ei ole ikinä aiemmin jäänyt kesken kisaviikonloppuja. Pari kertaa Japanissa on jätetty joku yksittäinen päivä väliin taifuunin takia, mutta tällä tavalla ei ole minun urallani aiemmin käynyt, Pulkkinen kertoi puhelimitse Ilta-Sanomille.

Pulkkinen on tunnetusta televisioperheestä, sillä hänen Timo-veljensä on pitkän linjan moottoriurheilutoimittaja ja hänen Jorma-isänsä muistetaan muun muassa Ruutuysi ja Ruutuässä -ohjelmista. Jorma Pulkkinen on myös piinkova moottoriurheilumies.

Tomi Pulkkinen tuntee nykyisestä F1-varikkoväestä liki kaikki.

Minkälaisia keskusteluja autourheilun kuninkuusluokan varikolla on käyty näinä poikkeuksellisina aikoina?

– Ihmiset ovat suhtautuneet asiaan tolkullisilla ajatuksilla. Hankala asiahan tämä on, koska totta kai porukka olisi halunnut, että viikonloppu olisi saatu vietyä ongelmitta läpi. Toki inhimillisyys on läsnä ja koko maailmassa puhutaan nyt isosta asiasta.

Kimi Räikköstä kuvattiin ahnaasti Australian GP:ssä ennen tietoa kisan peruuttamisesta.

Pulkkinen kertoi, että koronavirusuhka näkyi konkreettisesti F1-varikon arjessa.

– Itsekin kuljin koko ajan käsidesi taskussa. Ja sitten kun kohdattiin ihmisiä, niin etäisyyttä pidettiin. Ei siinä poskille pussailtu ja kätelty. Jokainen sen tilanteen ymmärsi.

Pulkkinen on kotimaassa sunnuntaina, jos asiat sujuvat suunnitelmien mukaisesti.

– On kiva lähteä kotiin Suomeen, totta kai!