Koronavirus ravistelee Melbournen F1-varikkoa – raivo repesi järjestäjien toimia kohtaan

F1 ja Melbournen osakilpailun järjestäjät ovat saaneet niskaansa kritiikkiä koronatoimistaan.

Uuden F1-kauden on tarkoitus käynnistyä viikonloppuna Australian Melbournesta. Kuten kaikkea muutakin urheilua tällä hetkellä, maailmalla jylläävä koronavirus varjostaa myös tätä urheilujuhlaa.

Brittilehti DailyMailin mukaan osakilpailun järjestäjät ovat saaneet niskaansa kritiikkivyöryn siitä, että satojen Pohjois-Italiasta matkustavien fanien ja tallien henkilökuntaan kuuluvien ihmisten sallitaan saapua GP:n katsomoihin ja varikkoalueelle.

Koronavirus on ravistellut rajusti juuri Pohjois-Italiaa. Tällä hetkellä koko Italia on käytännössä suljettu eikä maasta pääse matkustamaan pois. Jo ennen koko Italian kattavaa koronakaranteenia maasta on kuitenkin matkustanut Australiaan satoja italialaisia formulafaneja sekä italialaistallien Ferrarin ja Alpha Taurin ja italialaisen rengasvalmistajan Pirellin työntekijöitä.

Keskiviikkona Australia sulki kokonaan rajansa italialaisilta. Maahan ehtineiltä italialaisilta F1-työntekijöiltä mitattiin Melbourneen saapuessa kuume.

Koronavirus ja viruksen uhka ovat peruuttaneet tai siirtäneet maailmalla valtavan määrän urheilutapahtumia. Melbournen GP:n järjestäjät ovat kuitenkin pysyneet tiukkoina: osakilpailu järjestetään – kritiikistä huolimatta.

– Meidän on suhtauduttava näihin asioihin järkevästi. Samalla kun otamme huomioon tarvittavat varotoimenpiteet, meidän on jatkettava elämää, osakilpailun toimitusjohtaja Andrew Westacott kommentoi DailyMailin mukaan.

Myös Daniel Andrews, Victorian osavaltion pääministeri, on vakuuttanut viikonlopun etenevän suunnitelmien mukaan.

– Emme peruuta GP:tä. Nyt ei ole aika sellaisille asioille, Andrews totesi The Telegraphin mukaan.

Sydneyn taivaalle ilmestyi keskiviikkona kannanotto, jossa vaadittiin Melbournen F1-kisan peruuttamista.

Harjoituksiin, aika-ajoihin ja kilpailuun odotetaan kolmen päivän aikana 300 000 fania. Osakilpailua on vaadittu peruttavaksi koronavirusuhan vuoksi. DailyMailin mukaan kilpailun perumista on yritetty vauhdittaa muun muassa nettivetoomuksella.

Koronavirustartunnat ovat Australiassa kasvussa. Telegraph kertoo, että viruksen vuoksi Melbournessa on suljettu jo useita kouluja.

Ja vaikka GP:tä ollaan tämän tiedon mukaan ajamassa, koronavirus on jo ehtinyt iskeä varikolle. Aiemmin on kerrottu, että ainakin kolme Australiassa olevaa F1-tallien työntekijää on asetettu eristyksiin. Motorsport.com kertoo, että lukuisia tallien työntekijöitä on testattu viruksen varalta.

Lisähuolta on aiheuttanut se, että moottoriradan lähellä sijaitseva ravintola on jouduttu sulkemaan sen jälkeen, kun ravintolassa vierailleella 70-vuotiaalla miehellä diagnosoitiin koronavirus.