Muistatko Mika Häkkisen erikoisen lisäjarrun? Mersun kohuttu uutuus on osa pitkää F1-keksintöjen sarjaa

Useimmat onnistuneet innovaatiot on lopulta kielletty.

Formula ykkösten tämänvuotisten talvitestien puhutuin hetki nähtiin toisen testipäivän aamuna.

Kun Mercedeksen Lewis Hamilton kaasutti Barcelonan radan pääsuoralle, hän teki jotain ennenkuulumatonta: veti autonsa ohjauspyörää aavistuksen itseensä päin. Kun Hamilton saapui ensimmäisen mutkan jarrutusalueelle, hän työnsi rattia eteenpäin.

Ratin liikuttaminen vaikutti auton etupyörien aurauskulmaan. DAS (dual axis steering) -niminen järjestelmä sallii siis kuljettajan muuttaa kulmaa kesken ajamisen niin, että se olisi mahdollisimman sopiva suorille tai mutkiin.

Valtteri Bottas kertoi tienneensä DAS-järjestelmän kehittämisestä jo noin vuoden ajan.

– On erittäin kiva olla tallissa, joka keksii tämänkaltaisen systeemin. Se kertoo jotain tiimissämme olevista aivoista, Bottas totesi Autosportin mukaan.

Fanit ja monet kilpailijat innovaatio löi ällikällä, ja se sai osakseen paljon ylistystä.

– Nerokasta. Niin tyypillistä formula ykkösille, tviittasi entinen F1-kuski Martin Brundle.

Brundle viittasi formula ykkösten pitkään teknologisten innovaatioiden perinteeseen. Koko autourheilun kuninkuusluokan taipaleen ajan insinöörit ovat rikkoneet rajoja yrittäessään löytää ratkaisevan edun kilpailijoihin verrattuna.

Innovaatioita on tehty tuhansia. Osasta niistä, kuten etu- ja takasiivistä, on tullut erottamaton osa F1-autoja. Suurin osa onnistuneistakin innovaatioista on kuitenkin lopulta kuopattu, usein siksi että ne on kielletty säännöissä.

Erikoisuudet voittivat Ruotsissa

Yksi ikimuistoisimmista F1-innovaatioista oli kuusipyöräinen auto, jonka Tyrrell-talli toi kaudelle 1976. Omalaatuinen P34-auto osoittautui kilpailukykyiseksi ja Jody Scheckter ajoi sen voittoon Ruotsin gp:ssä.

Sääntömuutokset seuraavalle kaudelle heikensivät kuusipyöräisen ajokin kilpailukykyä, ja sittemmin sääntöjä on muutettu niin, että autoissa täytyy olla neljä pyörää.

70-luku toi mukanaan myös Lotuksen kehittämät helmalliset maaefektiautot, joissa auton alaiset ilmavirtaukset liimasivat ajokin radan pintaan. Maaefektiä käytti hyödykseen myös Brabhamin kuuluisa BT46B-auto, jonka perässä oli suuri ja huomiota herättävä tuuletin.

Niki Lauda (edessä keskellä) Ruotsissa vuonna 1978.

Brabhamin tuuletinauto voitti ainoan kisansa Ruotsissa 1978 Niki Laudan ajamana ennen kuin tuuletin kiellettiin. Myös maaefektiautot kiellettiin 80-luvun alussa turvallisuussyihin vedoten.

Ajoavut dominoivat 90-luvun alussa

Uusi innovaatioaalto nähtiin 1990-luvun vaihteessa elektroniikan ansiosta. Williamsin kausien 1992 ja 1993 autoja pidetään F1-historian edistyksellisimpinä, ja niiden avulla talli dominoi täydellisesti noita kausia.

Williamsin autoista löytyi esimerkiksi aktiivijousitus, puoliautomaattinen vaihdelaatikko, luistonesto ja lukkiutumattomat jarrut. Tekniset herkut tekivät autoista ylivoimaisia, mutta monien mielestä ne myös tekivät ajamisesta kuskeille liiankin helppoa.

Kaudeksi 1994 lajin kattojärjestö FIA kielsikin elektroniset apuvälineet. Luistonesto tosin palasi 2000-luvulla muutamaksi vuodeksi.

Tupladiffuusori siivitti Brawnin mestaruuteen

Mika Häkkisen ajaessa McLarenilla 90-luvun lopussa talli oli ujuttanut autoonsa ylimääräisen jarrupolkimen. Sillä kuski pystyi hallitsemaan takapyöriin asennettua jarrua, joka tasapainotti autoa mutkissa.

Systeemi paljastui loppuvuonna 1997, ja se kiellettiin lopulta kauden 1998 alussa kilpailijoiden protestien vuoksi. Ratkaisevasta edusta ei ollut kyse, sillä Häkkinen ajoi yhdelläkin jarrupolkimella maailmanmestariksi.

Mika Häkkisen hopeanuoli vauhdissa Monacossa vuonna 1997.

Kieltoon joutui myös Renaultin massaiskunvaimennin, joka vakautti tallin kausien 2005 ja 2006 autoja ja auttoi sitä kahteen maailmanmestaruuteen.

Yksi 2000-luvun kuuluisimmista innovaatioista oli Brawn-tallin tupladiffuusori kaudella 2009. Hondan raunioista nousseen yksityistallin uskomaton maailmanmestaruus pohjautui osin tähän aerodynaamiseen oivallukseen, joka antoi sille alkukaudella selvän etulyöntiaseman kilpailijoihin. Sama innovaatio tosin löytyi myös Williamsin ja Toyotan autoista.

Lopulta muutkin kilpailijat kopioivat tupladiffuusorin autoihinsa, kunnes se kiellettiin kaudeksi 2011.

Saman kohtalon koki McLarenin kauden 2010 auton niin sanottu F-Duct, jolla ilmavirtauksia ohjattiin keulan päällä olevasta aukosta ilmakanavan kautta takasiivelle kuljettajan jalkaa liikuttamalla. Systeemiä kopioitiin läpi kauden 2010 kunnes se kiellettiin seuraavaksi kaudeksi.

”Vain jäävuoren huippu”

Vuosikymmenten kuluessa F1-autot ovat yleisesti ottaen muuttuneet yhä enemmän samannäköisiksi keskenään. Teknologian kehittyessä ja sääntöjen liikkumatilan kiristyessä insinööreillä on yhä vähemmän mahdollisuuksia suuriin irtiottoihin, mitä jotkut F1-fanit pitävät valitettavana. Erot autojen ja niiden suorituskyvyn välillä tehdään nykyään pienillä mutta tuikitärkeillä asioilla.

Mercedeksen DAS on kuitenkin muistutus siitä, että innovaatioille on edelleen tilaa.

Mercedeksen tekninen johtaja James Allison sanoo, että todellisuudessa innovaatioita on edelleen paljon. Ne vain harvoin ovat niin silmiinpistäviä kuin DAS.

– Tämä (DAS) on hauska, mutta se on vain jäävuoren huippu samanlaisista jutuista, joita on eri puolilla autoa, Allison sanoi Autosportin mukaan.

DAS on ollut kuuma puheenaihe ennen F1-kauden alkua.

Mercedeksen tähtikuski Hamilton totesi uusimman innovaation osoittavan, ettei talli ole mestaruuksista huolimatta jäänyt lepäämään laakereillaan.

– Olemme vuosien mittaan tulleet yhä avarakatseisemmiksi. Yleensä insinöörit ovat aika kapeakatseisia. He ovat tottuneet tekemään asiat tietyllä turvallisella tavalla, koska se on toiminut ennen, Hamilton sanoi.