Mercedesin F1-pomo Toto Wolff lateli rehvakasta tekstiä huippukuljettajien sopimuksista

Mercedes-Benzin F1-tallin pomo Toto Wolff luottaa tallinsa vetovoimaan.

Mercedes-Benzin F1-tallin pomo Toto Wolff uskoo vakaasti, että hänen tallinsa vetää puoleensa huippukuljettajia myös tulevaisuudessa.

Mersulla on tällä hetkellä kaksi kyvykästä kuljettajaa, eli brittitähti Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. Molemmat ovat kuitenkin yli 30-vuotiaita ja heidän Mercedes-sopimuksensa päättyvät kuluvan vuoden jälkeen.

Hamiltonin, 35, jatkosopimus Mercedekselle ei ole lainkaan mahdoton ajatus, mutta mikään ei ole vielä varmaa. Britti on yhdistetty myös Ferrariin. Myös Bottaksen, 30, tilanne on tällä erää avoinna.

Hollantilaistähti Max Verstappen, 22, on aiemmin yhdistetty Mercedekseen, mutta nämä huhut laantuivat, kun Verstappenin kerrottiin tehneen vuoteen 2023 ulottuvan jatkosopimuksen Red Bullin kanssa.

Nouseva huippukyky on myös 22-vuotias Charles Leclerc. Hän on kuitenkin tehnyt Ferrarin kanssa jatkokontrahdin vuoteen 2024.

Wolffilta tiedusteltiin, onko hän huolissaan siitä, ettei Mercedes saisi enää riveihinsä huippukuljettajia, kun Verstappen ja Leclerc ovat sidottu sopimuksilla muualle. Wolffin vastauksen voi tulkita rehvakkaaksi, ja hän antoi myös ymmärtää, etteivät kontrahdit olisi täysin sitovia.

– Max ja Charles haluavat aina nopeimpaan tarjolla olevaan autoon. Sopimukset ovat sopimuksia, ja usein saattaa olla niin, että yksityiskohta on tärkeämpi kuin se, kuinka pitkäksi aikaa sopimus on allekirjoitettu, Wolff totesi Autosport-lehden mukaan.

– Meidän työmme on tarjota nopein auto. Näin emme jää vaille lahjakkaita kuljettajia, jotka haluavat ajaa näitä autoja, Wolff jatkoi.

Max Verstappenista povataan tulevaisuuden F1-maailmanmestaria.

Samassa yhteydessä Wolff mainitsi George Russellin ja Esteban Oconin.

– Meillä on erittäin kiinnostavia nuoria kuljettajia, jotka ovat osa Mercedes-perhettä. George Russell on Mercedesin juniorikuljettaja – näen hänellä kirkkaan tulevaisuuden. Sitten meillä on Esteban, joka ei ole kovin kaukana. Hän on nyt Renault’lla, mutta hän on ”Mercedes-perheen serkku”.