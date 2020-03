F1:n palkkaennätykset saisivat kyytiä – Lewis Hamiltonin uuden sopimuksen arvo on huhujen mukaan hätkähdyttävä

Kuusinkertaisen F1-mestarin Lewis Hamiltonin palveluksille riittää kysyntää.

Lewis Hamilton on jo nyt F1-sarjan parhaiten palkattu kuljettaja. Gpfans.com-sivuston tekemän listauksen mukaan Hamilton kuittaa Mercedekseltä 48 miljoonaa euroa kaudessa.

Hamiltonin nykyinen sopimus kattaa vielä reilun viikon kuluttua Australian F1-kisalla alkavan kauden.

Vielä ei ole selvää, minkä tallin autolla britti kilpailee kaudella 2021. Hamilton ei ole urallaan edustanut Ferraria, jonka on uskottu havittelevan nyt 35-vuotiasta kuljettajaa riveihinsä.

Useilla brittisivustoilla on viime päivinä väitetty, että Mercedes on valmis lyömään houkuttelevan tarjouksen pöytään varmistaakseen Hamiltonin jatkamisen F1-tallissaan. Esimerkiksi The Sun -lehti väittää, että Mercedes on aloittanut neuvottelut kolmivuotisesta jatkosopimuksesta.

The Sunin väitteen mukaan Hamiltonille olisi luvassa peräti 60 miljoonan punnan eli liki 69 miljoonan euron vuosipalkka. Tuo olisi toteutuessaan F1-historian muhkein palkka.

”Raha ei ratkaise”

Mercedeksen tallipomo Toto Wolff otti kantaa Hamiltonin jatkosopimussaagaan Bildin haastattelussa, joka julkaistiin viime viikonloppuna.

– Toivon, että voimme jatkaa yhteistä matkaamme formula ykkösissä myös kaudesta 2021 eteenpäin.

Wolff puhui haastattelussa myös palkka-asiasta.

– Tietenkin jokainen kuljettaja yrittää neuvotella hyvän sopimuksen. On kuitenkin kaksi syytä, joiden takia raha ei kuitenkaan ole ratkaiseva tekijä neuvotteluissa. Ensinnäkin: Lewis tietää, että meillä on menossa merkittävä muutos Daimler-perheessä. Ajat ovat haastavia autoteollisuudessa, Wolff sanoi viitaten Mercedeksen taustalla olevan Daimler-konsernin säästökuuriin.

– Ja toiseksi: Lewisille on paljon tärkeämpää, että hän saa nopean auton ja parhaat mahdollisen työkalun maailmanmestaruuden voittamiseen, Wolff sanoi.

F1-mestari Lewis Hamilton ja prinssi Harry olivat perjantaina kutsuvieraina Silverstonen radalla uuden moottoriurheilumuseon avajaisissa.

Mercedeksen toisena kuljettajana tällä kaudella jatkaa Valtteri Bottas. Hänenkin sopimuksensa päättyy tähän kauteen.

Gpfans.comin mukaan Bottaksen palkka on tällä kaudella 7,5 miljoonaa euroa.