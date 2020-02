Valtteri Bottakselta kyseltiin Ferrarin ”bluffauksesta” – suomalaistähti: ”Tässä lajissa on välillä outoa peliä”

Onko uusi Ferrari oikeasti hidas, vai pitääkö talli korttinsa piilossa?

Formula 1 -kauden alku häämöttää jo kahden viikon päässä. Formulasirkus pyörähtää osakilpailujen osalta käyntiin Australian Melbournesta 13.–15. maaliskuuta.

Lähestyvän kauden varma merkki on jo nähty, kun tallit kokoontuivat Barcelonaan talvitesteihin. Testit päättyvät perjantaina.

Testituloksista yritetään aina haistella lähtökohtia alkavaan kauteen, vaikka tuloslistat ja autojen nopeudet eivät suoraan niitä kerrokaan.

Hyvin tiedossa on se fakta, että tallit eivät halua testeissä paljastaa kaikkia korttejaan. Omaa vauhtia saatetaan yrittää peitellä.

Tällaisesta bluffauksesta on epäilty Ferraria, joka on Barcelonassa esiintynyt muihin kärkitalleihin verrattuna vähemmän vakuuttavasti.

Ferrarin tallipäällikkö Mattia Binotto totesi ensimmäisen testijakson jälkeen, että Ferrari on hitaampi kuin Mercedes ja Red Bull.

– Onko meillä huolenaiheita? Kyllä, ehdottomasti, kun et ole niin nopea kuin haluaisit, Binotto voivotteli Autosportin mukaan.

Mercedeksen Valtteri Bottas tuntee F1-metkut. Suomalaiskuskilta kysyttiin perjantaina Barcelonassa, mitä mieltä hän on Ferrarin leiristä kantautuvista vähättelevistä kommenteista.

– Tässä lajissa on välillä outoa peliä liittyen siihen, kuinka paljon omasta testinopeudesta voi paljastaa, Bottas sanoi.

– Ainoastaan tallit itse tietävät todellisen iskukykynsä. He voivat laskea ja analysoida kaikkea auton suorituskykyyn liittyen, esimerkiksi minkälaisia kierrosaikoja on teoriassa mahdollista ajaa. Me voimme vain arvailla, mitä muilla talleilla on takataskussaan.

Ferrarin tallipäälliköllä Mattia Binottolla on huolia.

Ferrarin Binotto kertoi, ettei ole alkavan kauden suhteen niin optimistinen kuin oli viime kaudella. ”Muut ovat nopeampia kuin me”, tallipomo totesi.

Binotto muistutti, että kehitystyöhön on vielä aikaa. Hänen mukaansa Ferrarin uusi auto, SF1000, ei kuitenkaan välttämättä ole huippuiskussa vielä Australiassa.

– Kausi on pitkä, mahdollisesti 22 kilpailua. Joten uskon, että meillä on aikaa toipua, Binotto sanoi.

Valtteri Bottaksen mukaan Mercedeksen pitää keskittyä vain omaan tekemiseensä.

– Lopulta tulee hetki, kun kaikki paljastavat korttinsa, suomalainen sanoi.

