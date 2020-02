Vietnamin F1-rata valmistui – kilpailun järjestämiseen uskotaan koronaviruksesta huolimatta

Vietnamin F1-rata on valmis.

Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kilpailtavan formula ykkösten Vietnamin GP:n rata on valmistunut Hanoissa.

Huhtikuun 5. päivään suunniteltu kilpailu on määrä ajaa huolimatta koronaviruksesta, joka on levinnyt Kiinasta maailmalle.

Järjestäjät eivät maininneet perjantaina koronaviruksesta, vaikka Aasiassa useita urheilutapahtumia on peruttu epidemian takia. Esimerkiksi Kiinan GP joka oli määrä ajaa huhtikuun 19. päivä on siirretty tuonnemmaksi. Lisäksi esimerkiksi Kiinan, Japanin ja Etelä-Korean jalkapalloliigat on keskeytetty.

– Hanoin F1-rata on valmistunut, ei pelkästään takarajaan mennessä, vaan vastaamaan kaikkia turvallisuusstandardeja, Vietnamin GP:n toimitusjohtaja Le Ngoc Chi sanoi.

Vietnamin pääkaupunki Hanoi on tehnyt kymmenen vuoden sopimuksen F1-sarjan kanssa, joka tähtää uusille markkinoille Kaakkois-Aasiaan.