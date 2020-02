Lapista tuli urheilun megatähtien suosikkikohde – yhden Instagram-kuvan vaikutus oli valtava: ”Kirjaimellisesti taivaassa”

Lapista on tullut maailman urheilun supertähtien trendikohde. Se riemastuttaa suomalaista matkailuväkeä.

David Beckham Ivalossa, Harry Kane Rovaniemellä, Andrea Pirlo Kittilässä...

– Ja saattoi eräs Valtteri B. olla meillä tuossa joku aika sitten. Ainakin kuvista päätellen, Santa Park Artic Worldin yrittäjä Ilkka Länkinen nauraa puhelimeen.

Niinpä niin, F1-megatähti Valtteri Bottas vietti ennen töihin paluutaan rentouttavia päiviä Lapissa ja esitteli kotimaataan australialaiselle huippupyöräilijälle Tiffany Cromwellille.

Mutta mikä tuo tähdet Lappiin? Länkisellä on kysymykseen selkeät vastaukset: erinomaiset elämykset, huippulaadukkaiksi hioutuneet palvelut, lumi, puhdas luonto ja puhtaista raaka-aineista tehty ruoka.

Lisäksi sana kiirii. Jos maailmantähti hehkuttaa sosiaalisessa mediassa Lappia, tieto leviää miljoonille hetkessä.

Esimerkiksi kun Tottenhamin ja Englannin hyökkääjätähti Harry Kane julkaisi videon siitä, kuinka hän hyppää porealtaasta lumihankeen Rovaniemellä, videon näkivät Instagramissa miljoonat ihmiset. Lisäksi asiasta uutisoivat suuret brittilehdet.

Yhtä hyvää markkinointia ei voi ostaa.

– Se on ihan priceless. Sille ei voi edes laittaa hintalappua, Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen sanoo.

Kärkkäinen vastaa puhelimeen Intian pääkaupungista Delhistä, jossa hän on työmatkalla. Hänellä on kertoa elävä esimerkki somen voimasta.

Joulukuussa 2017 Lapissa vierailivat häämatkallaan intialaiset Anushka Sharma ja Virat Kohl. Suomalaisille nimet eivät sano mitään, mutta kotimaassaan he ovat megatähtiä, joilla on kymmeniä miljoonia someseuraajia. Sharma on Bollywood-näytteilijä ja Kohl Intian krikettimaajoukkueen kapteeni.

– Olemme kirjaimellisesti taivaassa, Sharma kirjoitti Instagramissa julkaisemansa yhteiskuvan kylkeen.

Pariskunnan lisäksi kuvassa näkyi lumista suomalaismetsää ja Kohlin piposta paistoi suomalaisen luksusluokan elämysyrityksen nimi.

– Kaikki agentit ja matkojenmyyjät täällä Intiassa muistavat sen kuvan yhä. Sen ansiosta Rovaniemi löi itsensä läpi ja kohteen myyminen on Intiassa helppoa, Kärkkäinen kertoo.

Kärkkäisen mukaan Suomi on tällä hetkellä valtavan trendikäs matkailumaa.

Instagram-aikakaudella Lapin ja Pohjois-Suomen taika on entistä houkuttelevampaa. Revontulista saa upeita ja eksoottisia kuvia, kuten myös koiravaljakkoajeluista ja joulupukin tapaamisista.

FC Barcelonan supertähti Lionel Messi piipahti loppuvuodesta 2017 perheineen Kuusamossa ja jakoi joulupäivänä yhteiskuvan joulupukin kanssa reilulle 140 miljoonalle seuraajalleen.

Tähdille on tärkeää myös se, että tieto heidän vierailustaan Suomessa ei leviä ennen kuin he itse haluavat asiasta kertoa.

Tähtivieraita isännöivät yritykset ottavat vieraidensa yksityisyyden suojelun vakavasti. Erään vip-asiakkaita palvelevan lappilaisfirman toimitusjohtaja kieltäytyi periaatteellisista syistä vastaamasta IS:n kysymyksiin edes yleisellä tasolla.

– Vip-vieraat haluavat olla incognito, ja he haluavat rauhaa. Yksi Lapin valtti on juuri se, että täällä sitä rauhaa on tarjolla, ja sitten kun ihmisellä on pipo, hanskat ja haalarit päällä, ei kukaan tunnista kuka siinä on. Se on aika harvinaista jopa maailman mittakaavalla, Länkinen sanoo.

Lisäksi suomalaiset ovat rauhallista ja toisten yksityisyyttä kunnioittavaa väkeä.

– Täälläkin pyörii talvella vaikka ketä, mutta suomalainen on sen verran ujo, että vaikka se ajattelisikin jonkun olevan tähti, niin se ei mene ensimmäisenä kysymään tai ala somettamaan jotain kuvia, Länkinen kuvailee.

Kotipitsaa taksikyydillä

Lapissa vierailevilla urheilutähdillä on toisinaan erityistoiveita, joita maakunnan matkailuyritykset ovat tottuneet toteuttamaan.

Usein pyynnöt liittyvät yksityisyyteen: omalle seurueelle varataan kokonainen kohde tai safari.

– Yleensä ei mennä sinne, missä on ryhmiä tai muita. Voi sanoa, että he eivät mene sinne, missä koira-ajelu on, vaan koirat tulevat heidän luokseen, Ilkka Länkinen kuvailee.

Vip-vieraita palvelevilla yrityksillä on myös tunnuksettomia ajoneuvoja, joilla tähdet voivat kulkea rauhassa. Firmat ovat tottuneita turvamiehiin ja tekemään turvallisuussuunnitelmia. Lapin valtteihin toki kuuluu myös suomalaisen yhteiskunnan toimivuus ja turvallisuus.

Toisinaan yrityksissä joudutaan venymään ja turvautumaan luovuuteen, jotta tähdet saavat haluamansa. Länkinen kertoo esimerkin:

– Yksityiskone saapui sangen myöhään ja vierailla oli nälkä. Piti saada lämmintä ruokaa, mutta keittiöhenkilökunta ei ollut enää tietenkään töissä siihen aikaan yötä. Kotipitsan pitsaa saa kuitenkin 24 tuntia vuorokaudessa, joten sitä sitten tarjottiin ja hyvin kelpasi, Länkinen kertoo nauraen.

– Meillä ei mene sormi suuhun, vaikka keskellä yötä pitäisi ruokaa saada. Jos vierailla ei ole ajoneuvoa, niin meidän ajoneuvo hakee pitsan tai sitten taksi tuo, jos meidän ajoneuvomme ei ole käytettävissä. Eikä asiakkaalta veloiteta siitä sen kummemmin. Se kuuluu kokonaispakettiin.

Länkisen mukaan urheilutähtien toiveet eivät juuri poikkea muiden vip-vieraiden toiveista.

– Joskus halutaan erityisen terveellistä ruokaa. Yleensä urheilijat ovat oikein mukavaa ja maanläheistä porukkaa.