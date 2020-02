Ferrari pelästyi koronavirusta – panee vierailta portit kiinni

Ferrari sulkee tehtaansa ulkopuolisilta.

Pohjoisessa Italiassa vauhdilla leviävä koronavirus on saanut Ferrarin maineikkaan autotehtaan toimiin.

Italialaislehti La Gazzetta dello Sport kertoo, että Ferrari yrittää estää tartuntojen leviämisen työntekijöihinsä sulkemalla tilojaan vierailta.

Maranellossa sijaitseva Ferrarin museo, joka on suosittu vierailukohde Emilia-Romagnan maakunnassa, on sulkemassa ovensa. Samoin Ferrari on perunut vierailut tehtaaseensa ja kontrolloi nyt tarkasti tehdasalueelle pääsyä.

Ferrarin F1-väki on parhaillaan Maranellosta poissa, kun GP-kauden toiset viralliset testit alkavat Montmelon radalla Kataloniassa keskiviikkona.

Ferrarin edustaja on ilmoittanut, että se sallii työntekijöilleen myös mahdollisuuden etätöihin. Yhtiö ilmoittaa valmistautuvansa myös siihen mahdollisuuteen, että virus voisi levitessään vaikuttaa sen kilpailutoimintaan.

F1-kausi alkaa Melbournessa 15. maaliskuuta.