Kimi Räikkönen haluaisi kokeilla uusia WRC-ralliautoja – kehuu Kalle Rovanperää: ”Kyllä se kovaa menee”

Kimi Räikkönen seuraa yhä tarkalla silmällä rallia.

On keskiviikko. Talven ensimmäinen F1-testipäivä on meneillään, mutta Alfa Romeon Kimi Räikkösellä ei ole asiaa radalle. Päivän jakavat puoliksi varakuski Robert Kubica ja tallin toinen kilpakuski Antonio Giovinazzi, mutta Räikkösellä on ohjelmassaan vain muita velvollisuuksia.

Velvollisuuksia, joista hän ei tunnetusti pidä. Haastatteluita ja kuvauksia.

Räikkönen, 40, istuu tallin motorhomen toisessa kerroksessa kuitenkin hyväntuulisena ja rentoutuneena.

– Eipä mitään, sitä samaa. Ei tässä ole oikein mitään tapahtunut. Näitä haastatteluita tässä on ollut, Räikkönen toteaa Ilta-Sanomien haastattelun aluksi kuulumisistaan.

Kyseessä taitaa siis olla viikon tylsin päivä.

– No, varmaan yksi vuoden tylsimmistä päivistä, Räikkönen naurahtaa.

– Kyllähän sitä on joka vuosi ihmeissään, että miksi sitä seisoo jossain kuvissa, Räikkönen viittaa päivän aiempiin tapahtumiin.

Haastattelun jälkeen torstaina Räikkönen tykitti viikon ainoana testipäivänään päivän nopeimman kierrosajan ennen kotiin lentämistään. Se tapahtui kuitenkin kaikkein pehmeimmällä rengasseoksella ja lyhyellä vedolla.

Kierrosajoista on joka tapauksessa turha tehdä minkään tason johtopäätöksiä, ja kuten Räikkönen on varmaankin ennen jokaista 18 F1-kauttaan sanonut: sen näkee sitten kauden avauksessa, missä tallit vauhdillisesti ovat.

Kimi Räikkönen kuvattuna Barcelonassa 2020.

Puhutaan hetki toisesta lajista eli rallista. Se on ollut Räikkösen, 40, toinen intohimo. Kari Hotakaisen kirjoittamassa Tuntematon Kimi Räikkönen -kirjassakin asiainhoitaja Sami Visan suulla, että Räikkönen on ennen kaikkea ralliukko.

Kaksi kautta MM-sarjassa 2010–11 ajanut suomalainen ei kuitenkaan ole aikoihin ajanut ralliautoa.

– On minulla se Fiat (Grande Punto, jolla Räikkönen ajoi ensimmäisen rallinsa 2009), mutten ole ajanut pitkään aikaan. On pitänyt mennä kokeilemaan, mutta ei ole ehtinyt. Kelitkin ovat mitä ovat. Talvella olisi aikaa muttei kunnon kelejä. Luntakaan ei ole missään.

– Olisihan se hienoa, mutta aina on jotain muuta. Se on hauskaa hommaa ja uusia autoja olisi kiva kokeilla. Ne menevät aika hienonnäköisesti. Joku rallikin olisi kiva joskus ajaa, mutta katsotaan nyt. En jaksa stressata tai miettiä sitä liikaa, Räikkönen hymähtää.

Räikkönen tuntee hyvin Toyotan tallipäällikön Tommi Mäkisen. Sarjassa ajaa myös yhä useita kuskeja, joita vastaan suomalainen kilpaili aikoinaan rallipoluilla – esimerkiksi ranskalaismestari Sebastien Ogier, joka oli Räikkösen tallikaveri Citroenin kakkostiimissä.

Laji viehättää myös katsojana. Nuori kuuma nimi Kalle Rovanperä on vakuuttanut myös Räikkösen.

– Kyllä se kovaa menee. Hyvin ajoi, mutta ei se ehkä minua yllättänyt. Hän on kumminkin ajanut jo niin kauan, ollut aina nopea ja pysynyt ladullakin. Autokin on varmasti hyvä. Ihan mielenkiintoinen kausi voi tulla, vaikka yksi tiimi lähtikin, Räikkönen veikkaa.

– Tulee tiukka kisa. Siinä on kuitenkin niin monta kuskia, jotka voivat voittaa. Pisteet voivat mennä aika sekaisin ja tilanne olla pitkään sellainen, ettei kukaan ole selkeästi karussa.

Kimi Räikkönen Jyväskylän MM-rallissa 2011.

Räikkösen ura kuninkuusluokassa etenee kohti päätepysäkkiään. Voi olla, että alkava kausi on uran viimeinen. Tai sitten ei. Sitä hän tuskin tietää vielä itsekään.

Mutta onko uusien WRC-tykkien lisäksi olemassa jotain autoa tai muuta uutta vehjettä, jonka rattiin Räikkönen haluaisi vielä päästä?

– Ei tule ainakaan mieleen. Olen saanut ihan riittävästi ajaa kaikennäköistä.