Kimi Räikkönen käy vuosittain Thaimaassa – inspiroi pikkupoikia: ”Heistä moni ajaa jo samaa vauhtia kuin me”

Kimi Räikkösellä on kolme yhteistyökumppania, joista kaksi on suomalaisia.

Yksi viikon uutisista oli Kimi Räikkösen ja suomalaisen lukkoyhtiön iLOQin tekemä jatkosopimus. Firman logot näkyvät nyt niin Räikkösen kypärässä kuin lippiksessäkin.

On harvinaista, että maailman tunnetuimmalla suomalaisella on näin merkittävästi esillä suomalaisyhtiö.

– Siellä on hyvää porukkaa ja heidän kanssaan on tosi helppoa tehdä. Meillä on sama ajatusmaailma. Muuten en varmaan tekisikään heidän kanssa yhteistyötä, jos tuntuisi että se on väkisin puurtamista. Saan ihan riittävästi tehdä hommia, joista en tykkää, niin en minä sellaista tahdo lisää. Heillä on mukavia ihmisiä, Räikkönen taustoitti.

Yhtiön toimitusjohtaja on SM-liigan hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen.

Räikkösen muut henkilökohtaiset kumppanit ovat Hartwallin Original Long Drink sekä thaimaalainen olutpanimo Singha. Räikkönen kertoi jo kirjassaan olevansa kiinnostunut markkinoinnista ja promohommista, muttei niinkään ns. perinteisessä muodossa.

Mutta esimerkiksi thaimaalaisyhtiön isännöimät kartingtapahtumat ovat olleet hänelle mieluisaa ajanvietettä. Lapsirakas Räikkönen on ollut avuksi paikalliselle junioriakatemialle.

– Siellä on tosi mukavia ihmisiä ja hommat ovat aika lungeja. On hauskaa nähdä, kun lapset ajavat siellä. Ensimmäisinä vuosina he olivat pääasiassa ihan spädiä, pikkuisia jätkiä. Nyt heistä moni on jo isompia ajaa jo samaa vauhtia kuin me. Ehkä vähän lujempaa kuin Sami (Visa), Räikkönen piikittelee hymyssä suin.

– On hauskaa nähdä, että he ovat kasvaneet ja muutamat ovat päässeet Italiaankin ajamaan. Kiva, että he ovat saaneet mahdollisuuden.

Thaimaalaisyhtiön ja Räikkösen yhteistyö alkoi vuonna 2015. Yhteistyö alkoi, kun Räikkönen lähestyi Singhan johtoa sähköpostitse.