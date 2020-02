Lewis Hamilton nosti esille formuloiden epäkohdan – ”Aion jatkossa tehdä enemmän asian eteen”

Lewis Hamiltonista on kasvanut paljon enemmän kuin vain yksi kaikkien aikojen parhaista kuskeista.

Lewis Hamilton, 35, etenee kohti historian menestyneimmän F1-kuljettajan titteliä.

Yksi kaikkien aikojen suuruuksista hän on jo nyt.

Hamilton ei kuitenkaan ole suuri ainoastaan radalla. Britti on viime vuosina ottanut aiempaa suurempaa roolia myös mielipidevaikuttajana. Sellainen on F1-kuljettajilta harvinaista, mutta Hamilton on mm. puhunut niin eläinten oikeuksien puolesta kuin myös kantanut huolta planeetan vääjäämättä huononevasta tilasta ja ylikulutuksesta. Hän ei ole pelännyt puhua epäkohdista tai ottamasta kantaa asioihin, jotka saattavat olla kiusallisia tähtikuskin palkanmaksajille.

Lewis Hamilton peräänkuulutti monimuotoisuutta ja tasa-arvoa formuloihin.

Viime aikoina englantilainen on puhunut tasa-arvon ja oman lajinsa, autourheilun ja ennen kaikkea formula ykkösten, heterogeenisyyden puolesta. Hän nosti asian tapetille hiljattain Laureus-gaalassa voitettuaan Lionel Messin kanssa vuoden miesurheilijan pystin. Kiitospuheessaan Hamilton kaipasi sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Torstaina Barcelonan F1-testien lounastunnin lehdistötilaisuudessa Hamilton otti taas kantaa kuninkuusluokan diversiteettiin.

– Jos olen rehellinen, niin nyt on alkamassa 14. kauteni formula ykkösissä enkä näe tällä alalla juuri mitään muutosta. Enkä puhu pelkästään kuskeista, vaan insinööreistä, cateringista, mediahenkilöstöstä ja niin edelleen. Minulla ei ole vastausta siihen, miksi asia on näin, mutta voin vakuuttaa, että aion jatkossa tehdä enemmän asian eteen, Hamilton sanoi.

Britti kertoi joitakin vuosia sitten huomauttaneensa asiasta myös tallinsa päällikölle Toto Wolffille.

– Tallissamme näen tehtaalla vähän enemmän erilaisia ihmisiä. Sanoin asiasta Totolle muutama vuosi sitten, ja jopa hän ei edes ollut tajunnut asiaa vaan totesi, että niinpä, kun kysyin että miksi olen ainoa, Hamilton sanoi.

Hän on F1-historian ensimmäinen tummaihoinen kuljettaja.

– Tässä lajissa ei näe kauhean laajaa kirjoa eri lähtökohdista olevia ihmisiä ja eri uskontokuntien ihmisiä tai toista sukupuolta.

Mercedeksen tekninen johtaja James Allison huomautti, että muutosta tallien tehtailla on kuitenkin nähtävissä – joskaan ei ehkä niin nopeasti kuin olisi toivottavaa.

– Kun kolmisenkymmentä vuotta sitten tulin lajiin, tämä oli täysin valkoisten, nörtähtävien miesten juttu. He ovat yhä hallitsevassa asemassa, mutta myös toista sukupuolta ja ihmisiä eri taustoista on tullut mukaan.

Lewis Hamilton testaamassa Mercedestään torstaina formuloiden talvitesteissä.

Kuinka pitkään Hamilton itse sitten on vielä mukana – ja ajaako hän vielä ensi kaudella Mersulla? Isoja kysymyksiä siinäkin. Sopimustilanne on kuuma peruna, mutta Hamiltonilla itsellään ei vielä ole kiire.

Edellinen sopimus Mercedeksellä syntyi, kun Hamilton ja Wolff istuivat brittikuskin sohvalla tuntien ajan neuvottelemassa. Seuraavasta paperista ei kuljettajan mukaan ole vielä neuvoteltu, eikä Hamilton ole vielä miettinyt uutta diiliään.

– Minun täytyy miettiä, mitä aion seuraavan 5–10 vuoden aikana tehdä. Nyt tekemäni päätökset vaikuttavat tulevaisuuteeni. Kun lopetan urani, haluan jatkaa muiden asioiden tekemistä.

Mersun leivissä Hamilton on ollut onnellinen.

– Täällä olen saanut olla, kuka olen. Minun ei ole käsketty olla tietynlainen tai pukeutua jollain lailla. Sellaista joskus tapahtuu muissa paikoissa. Siitäkin esitetään aina kysymyksiä, että miten muut tekemäni asiat vaikuttavat ajamiseeni. Tulokset puhuvat puolestaan.