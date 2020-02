Lewis Hamiltonin uuden F1-auton ratti liikkuu ajon aikana eteen ja taakse: ”Tämä on vain jäävuoren huippu”

Mercedeksen uusi ratti on ollut kova puheenaihe.

Kun Lewis Hamilton ja James Allison astelivat torstaina päivällä Barcelonan F1-radan lehdistöhuoneeseen, oli selvää, että ainakin yhdestä asiasta he joutuvat puhumaan.

Pyörän keksimisestä uudelleen, nimittäin.

Torstaiaamuna nimittäin nähtiin, kuinka Hamiltonin auton ohjauspyörä liikkui ajon aikana eteen ja taakse. Teknisen innovaation uskotaan ainakin parantavan suoranopeuksia.

– En taida juuri valottaa asiaa enempää kuin mitä näitte televisiossa. Meillä on autossamme systeemi, joka on uudenlainen idea. Meillä on nimikin sille. Se on DAS, jos teitä kiinnostaa. Se tuo lisäulottuvuuden ohjaukseen ja toivomme sen olevan hyödyksi kauden aikana, Allison, Mercedeksen tekninen johtaja, sanoi.

– Miten me käytämme ja miksi me käytämme sitä, sen tiedon aiomme pitää itsellämme, Allison linjasi.

DAS tuo tuo lisäulottuvuuden Mercedeksen ohjaukseen.

Tallin tähtikuski, kuusinkertainen maailmanmestari Hamilton oli asiasta vähäsanainen. Britti totesi, ettei järjestelmästä ollut hänelle turvallisuusnäkökulmasta haittaa ja että hän on ajanut sen kanssa vasta yhden aamupäivän ajan.

Allison kertoi, että talli on kertonut järjestelmästään FIA:lle jo jokin aika sitten.

– Säännöt ovat aika selvät sen suhteen, että mikä on ohjausjärjestelmässä sallittua. Olemme aika luottavaisia, että olemme niiden sääntöjen sisällä.

Mercedes on hallinnut F1-sarjaa viime vuodet upealla tavalla. On vakuuttavaa, miten talli pystyy vuosi vuodelta parantamaan ja nostamaan omia, korkeita standardejaan vielä korkeammalle.

Hamilton varikolla torstaina.

Uusi järjestelmä on harvoja innovaatioita, jotka näkyvät niin selvästi myös kaikille ulkopuolisille.

Tästä kulmasta kysyttiin myös Allisonilta:

– Onhan se hauskaa. Se todella on hauskaa, Allison virnisti.

– Ehkä sitä ei arvosteta tarpeeksi, että kaikki autot jotka me tuomme radalle, ovat täynnä innovaatioita. Aina se ei vain ole niin selkeää kuin tällaisten kohdalla, kun sen näkee omilla silmillään.

– Tämä on vain jäävuoren huippu. Auto on täynnä vastaavia juttuja.