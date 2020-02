Onnellinen Valtteri Bottas on uudistunut F1-tauon aikana – kertoi talven muutoksesta: ”En ennen ole pystynyt samaan”

Valtteri Bottas valmistautuu Lewis Hamiltonin haastamiseen onnellisena miehenä.

Rento, hyväntuulinen ja itseluottamusta täynnä. Mercedeksen varikkotiloissa istui eilen tyytyväisyyttä huokuva Valtteri Bottas. Yllä oli Mercedeksen uusi, kiiltävän hopea takki.

– Vähän uutta. Tästä tulee vähän mieleen McLarenin vanhat asut, Bottas hymähti Ilta-Sanomien haastattelun aluksi.

Syy hyväntuulisuuteen ei kuitenkaan ollut uudessa takissa. Bottas, 30, on kaikin puolin hyvässä tilassa, ja lisäksi kauden ensimmäinen testipäivä uudella hopeanuolella onnistui erinomaisesti.

– Saimme tehtyä sen mikä oli tarkoituskin. Perusfiilis autosta on hyvä. Se ei tee mitään outoa vaan menee minne käskee. Käyttäytymisen kanssa on vielä tekemistä, mutta varsinkin nopeissa mutkissa tuntui, että pitoa on aika paljon enemmän kuin viime vuonna. Takapää on paljon vakaampi, Bottas kiitteli.

Testipäivän puoliksi jakaneet Bottas ja Lewis Hamilton komeilivat päivän päätteeksi kierrosaikaluettelon kärkipaikoilla. Kuusinkertainen maailmanmestari Hamilton oli nopeampi – kuten niin usein viime kausien aikana.

Miten Hamiltonin valta murretaan? Mitä Bottas, viime vuoden kakkonen, on tänä talvena tehnyt eri lailla kuin aiempina vuosina?

– Ihmiset saavat päätellä mitä päättelevät, Bottas linjaa ja hymähtää.

– Ajohommista voin kertoa sen, että insinöörien kanssa olemme tehneet paljon töitä ajotyylini kanssa. Olen viettänyt paljon aikaa simulaattorissa.

Valtteri Bottas pitää uudesta työkalustaan.

Mercedes sai hiljattain valmiiksi uuden, aiempaa ehomman simulaattorin, jossa Bottas on ahkeroinut. Työkalupakkiin on haettu uutta ajotyyliä tiettyihin paikkoihin. Se on vaatinut hommien paiskimista, jotta erilainen ajaminen tulee selkäytimestä.

– Enimmäkseen kyse on hitaista mutkista. Kyseessä ovat asiat, joita ei välttämättä hoksaa radalla tekevänsä. Tarvitaan vain toistoja ja paljon töitä, että oppii ajamaan ne uudella tavalla. Ajotyylin vaihtaminen onnistuu nyt automaattisesti, kun en ennen ole pystynyt samaan. Tuntui ihan hyvältä, Bottas kiitteli.

– Siinä on yksi juttu. Tietysti henkilökohtaisessa elämässä ja tekemisessä on myös tapahtunut kaikenlaista, Bottas sanoo.

Avioliitostaan Emilia Pikkaraiseen viime syksynä eronnut Bottas on viettänyt talvella aikaa australialaisen ammattipyöräilijän Tiffany Cromwellin kanssa ja huokuu onnellisuutta.

– Mieli on virkeä ja fiilis on hyvä. Silloin yleensä myös latu maistuu.

Kauden ensimmäinen testi ja valtavat G-voimat ovat aina F1-kuskien kaltaisten huippu-urheilijoidenkin kropalle kova kokemus pitkän ajotauon jälkeen. Kun Bottas tänään ja lähipäivinä herää uuteen päivään, etenkin niska voi olla arkana.

– Kyllä siinä yleensä niin käy. Viimeisen ajotunnin aikana vähän tuntui jo. Se on aina sama juttu. Vaikka kuinka treenaisi, niin nopeat suunnanvaihtelut, tärinät ja kaikki saavat niskan kipeäksi. Toinen viikko on yleensä paljon helpompi.