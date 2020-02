Vain yksi mies saa puhua Kimi Räikköselle kisojen aikana – nyt hän kertoi yksityiskohtia F1-tähden erityisestä osaamisesta

Kisainsinööri Julien Simon-Chautemps on Kimi Räikkösen läheisin yhteistyökumppani Alfa Romeo -tallissa.

Julien Simon-Chautemps on ainoa ihminen, joka saa puhua Kimi Räikköselle F1-kisojen aikana.

Kisainsinööri kertoi ranskalaiselle F1i-lehdelle, miksi Alfa Romeon tähti pitää tiukkaa linjaa. Syy on Simon-Chautempsin mukaan se, että kolmeasataa radalla paahtava kuski ei halua kuulla neuvoja usealta ihmiseltä samaan aikaan.

Räikkösen radioviestintä on tunnetusti niukkaa. Jäämiehen Lotus-aikojen klassikkolausahdusta ”Jätä minut rauhaan, tiedän mitä teen” lainataan yhä usein F1-varikoilla. Simon-Chautempsin mukaan suomalainen on tiimiradiossa vain oma itsensä.

– Hän haluaa vain sellaista informaatiota, jota ei voi itse ajamalla saada, kuten tietoa muiden kuskien taktiikoista. Hän haluaa tietää, mitä hänen takanaan ja edessään olevat kuskit suunnittelevat ja miten se vaikuttaa hänen rengastaktiikkaansa, Simon-Chautemps kertoo.

Kimi Räikkönen pääsi ystävänpäivänä ottamaan ensi kerran tuntumaa Alfa Romeon uuteen autoon Fioranon radalla.

Simon-Chautempsin mukaan Räikkösen julkinen kuva on harhaanjohtava. Suomalainen näyttää joskus siltä, ettei välittäisi pätkääkään työstään, mutta todellisuus on täysin päinvastainen. Räikkönen on täydellinen ammattilainen, joka paneutuu pikkuasioihinkin tarkasti.

– Hänen ajoasentonsa on ainutlaatuinen. Viime vuonna hän muokkasi itse omaa penkkiään, koska tajusi muiden tallin työntekijöiden olevan kiireisiä. Hän sanoi: antakaa penkki minulle, tiedän mitä haluan, säästämme aikaa. Se oli klassista Kimiä! Simon-Chautemps muistelee tapausta, jolloin Räikkönen tarttui rälläkkään.

Reilun vuosikymmenen ajan F1-sarjassa työskennellyt Simon-Chautemps kertoo, että Räikkönen on myös hyvin vaativa ohjaustuntuman suhteen. Suomalaiskuski käsittelee autoaan tarkasti ja hienovaraisesti, joten ohjaustehostimen on oltava juuri oikeanlainen.

Ranskalainen Simon-Chautemps, 41, kehuu Räikkösen insinööreille antaman teknisen palautteen olevan hämmästyttävän hyvää. Kuski ei vain osaa kertoa sitä, mikä autossa on vikana, vaan hän myös ehdottaa ratkaisuja ongelmiin. Simon-Chautempsin mielestä Räikkösessä olisi ainesta ensiluokkaiseksi kisainsinööriksi.

Kimi Räikkönen panostaa yhä F1-uraansa.

Räikkönen, 40, myös panostaa laatuaikaan Alfa Romeon insinöörien kanssa. Sveitsin Baarissa asuva suomalaiskuski hyppää usein autoonsa ja ajaa puolen tunnin matkan Alfa Romeon tehtaalle Hinwiliin.

– Joka kisan jälkeen hän tulee puoleksitoista tunniksi tehtaalle teknistä palautekeskustelua varten. Toki se helpottaa, että hän asuu lähellä, mutta hänen ei täytyisi tulla paikalle. Tästä näkee sen, kuinka paljon hän panostaa työhönsä. Se motivoi koko tallia. Vaikka Kimi on ajanut F1-sarjassa jo 20 vuotta, hän janoaa yhä menestystä! Simon-Chautemps sanoo.

Alfa Romeo aloittaa F1-testit keskiviikkona Barcelonassa. Ensimmäisenä rattiin hyppää testikuski Robert Kubica. Keskiviikkoiltapäivänä on tallin toisen kisakuskin Antonio Giovinazzin vuoro.

Räikkönen pääsee rattiin torstaina, jolloin hänen on määrä ajaa koko testipäivän ajan.