Tiffany Cromwell jakoi hellyttävän yhteiskuvan Valtteri Bottaksen kanssa Lapista – ”Täällä taianomaisessa paikassa”

Valtteri Bottas ja ammattipyöräilijä Tiffany Cromwell viettävät yhteistä lomaa lumisessa Lapissa. Australialainen Cromwell on saanut nauttia talvikeleistä perinteisin menoin.

F1-kuljettaja Valtteri Bottas ja australialainen maantiepyöräilijä Tiffany Cromwell viettävät parhaillaan talvista lomaa Lapissa.

Cromwell jakoi sunnuntaina Instagram-tilillään Bottaksen nappaaman otoksen Cromwellista lumikenkäilemässä lumisen kauniissa talvimaisemassa, ”taianomaisessa paikassa”.

– Viime viikon Australiasta tällä viikolla Suomeen. Miten iso kontrasti voi viikolla olla. Hymyjä, uusia kokemuksia ja vaihtoehtoista harjoittelua täällä taianomaisessa paikassa, Cromwell kirjoittaa.

Cromwell jakoi lisäksi maanantaina Instagramin tarinat-osuudessa yhteiskuvan kaksikosta viimeisimmän talviharrastuksen parista – sympaattisen lumiukon rinnalta.

– Opin, miten tehdään lumiukko, Cromwell kirjoittaa hymiöin varustettuna.

Lisäksi Bottas jakoi omassa tarinassaan maanantaina videopätkiä kaksikosta laskettelemassa. Cromwell painelee videossa rinnettä pitkin rennon oloisesti lumilaudallaan.

Lumileikit voivat olla australialaiselle hyvinkin tuntematon aluevaltaus. Cromwell on kotoisin Etelä-Australian Stirlingistä, missä keskilämpötila talviaikaan pysyttelee normaalisti muutaman asteen plussan puolella. Muutoin kuluvan talven sääolot valtaosassa Suomea voisivat olla Cromwellille tutumpia, sillä Stirling kuuluu Etelä-Australian sateisimpiin alueisiin.

Bottaksen ja Cromwellin suhteesta on spekuloitu, mutta he eivät itse ole vahvistaneet seurustelevansa. Heidän on nähty viettävän paljon aikaa yhdessä niin harjoituksissa ja muissa tapahtumissa kummankin omien harjoitusten lomassa.