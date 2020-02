F1-mestari Lewis Hamilton esitteli muskeleitaan tatuoitu yläkroppa paljaana – ”Lihaksia täytyisi saada lisää”

Lewis Hamilton puhuu mielellään ruokavaliomuutoksestaan. Harjoittelumetodeistaan hän ei hiisku.

Mercedeksen supertähti Lewis Hamilton, 35, ilmoitti olevansa kovassa fyysisessä kunnossa. Todistaakseen väitteensä hän latasi Instagramiin kuvan itsestään poseeraamassa paidattomana peilin edessä.

Hamilton kertoi kuvansa yhteydessä lähtevän alkavaan formulakauteen viisi kiloa kevyempänä kuin vuosi sitten.

Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.

– Harjoittelun suhteen tämä on ollut yksi parhaista talvitauoistani. Viime vuonna painoin talvitesteissä 78 kiloa. Nyt painoni on parempi, 73 kiloa. Ylimääräistä rasvaa on vielä jäljellä ja lihaksia täytyisi saada lisää, 174-senttinen Hamilton kirjoitti.

Nykyisten F1-sääntöjen mukaan kuljettajan ja hänen istuimensa yhteispainon on oltava vähintään 80 kiloa. Jos alaraja ei täyty, käytetään lisäpainoja. Hamilton ei siis saa suoranaista nopeushyötyä painonpudotuksestaan.

Toinen ääni kellossa

Vuosi sitten Hamiltonilla oli toisenlainen ääni kellossa. Tuolloinkin hän vakuutti olevansa elämänsä parhaassa kunnossa, mutta toisin kuin nyt, hän kertoi painavansa enemmän kuin aiemmin.

Hamilton sanoi tuolloin olevansa mielissään sääntömuutoksista: F1-autojen painorajaa suurennettiin, joten kuljettajien ei enää tarvinnut tarkkailla painoaan yhtä kurinalaisesti kuin aiemmin. Monet kuljettajat huokaisivat helpotuksesta, sillä he olivat joutuneet aiemmin tuskailemaan painorajoitusten kanssa.

Vegaaninen ruokavalio

Hamilton on jo parin vuoden ajan noudattanut vegaanista ruokavaliota. Hän on karsinut ruokavaliostaan kaikki eläinpohjaiset tuotteet ja sanoo voivansa paremmin kuin koskaan.

– En voi sanoin kuvailla miten paljon parempi olo minulla on. Söin aiemmin kaikkea sitä mitä valtaosa ihmisistä syö, mutta olin usein herätessäni pökerryksissä ja minulla oli mielialanvaihteluita. Energiatasot menivät päivän mittaan ylös ja alas. Minulla oli myös aina vatsavaivoja ja mahan turvotusta, mitä pidin normaalina, Hamilton kertoi malesialaisen The Edge -lehden haastattelussa.

Lewis Hamilton ottaa aktiivisesti kantaa ilmastoasioihin.

Hamilton on vakuuttanut, ettei hänen harjoittelunsa ole kärsinyt ruokavaliomuutoksesta. Hän ei ole kuitenkaan paljastanut treenimetodejaan julkisuuteen, etteivät kilpailijat pysty matkimaan häntä.

Brittitähti on myös puhunut aktiivisesti eläinten oikeuksien ja ilmaston puolesta. Lokakuussa hän aiheutti pienimuotoisen kohun sanomalla että planeettamme pelastuu vain, jos ihmiset alkavat noudattaa vegaanista ruokavaliota.

Hamilton voitti viime kaudella kuudennen F1-mestaruutensa. Hänen tallikaverinaan Mercedeksellä ajaa suomalainen Valtteri Bottas. F1-kauden talvitestit alkavat 19. helmikuuta Barcelonassa. Ensimmäinen kilpailu ajetaan sunnuntaina 15. maaliskuuta Australian Melbournessa.