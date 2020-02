Lewis Hamilton myy hulppeaa kattohuoneistoaan – lista naapureista lyö ällikällä

Lewis Hamiltonilla näyttää olevan silmää kilparatojen lisäksi myös asuntorintamalla.

Kuusinkertainen F1-maailmanmestari Lewis Hamilton asetti New Yorkin Tribecassa sijaitsevan ylellisen kattohuoneistonsa myyntiin viime maaliskuussa huokeaan 47 miljoonan euron hintaan. Ostajaa ei ole vielä löytynyt, ja englantilainen joutuikin nyt laskemaan pyyntihintaa neljällä miljoonalla eurolla, kertoo New York Post.

Naapuruston tasosta myynti on tuskin jäänyt kiinni. Tribeca on yksi New Yorkin varakkaimmista asuinalueista, ja sen tiedetään olevan julkkisten suosiossa. Hamiltonin asunnon naapurustossa viihtyykin melkoisia viihdemaailman nimiä: muun muassa Justin Timberlake, Jessica Biel, Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal ja Harry Styles.

Asunnon varustelukaan ei ole hillityimmästä päästä. 828-neliöinen huoneisto sisältää viiden makuuhuoneen ja kuuden kylpyhuoneen lisäksi muun muassa ulkokeittiön, oman kirjaston ja useamman kattoterassin. Naapuruston ja varustelun perusteella voisikin päätellä, että Hamiltonin lukaalissa on mahdollista järjestää varsin mukavia grillijuhlia.

Pelkkä sijoitusasunto?

Hamilton lienee kuitenkin ostanut asunnon vain sijoitukseksi, sillä hän ei ole koskaan muuttanut sinne. Eikä sijoitus ole ollut ensinkään huono – asunnon arvo on nimittäin kasvanut kolmen vuoden aikana peräti kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Voimme vain arvailla, voisiko Hamiltonin muuttamishalukkuus johtua aiemmin mainituista naapureista. Kenties hän viihtyy paremmin kaltaistensa seurassa, sillä englantilaisen toisen Tribecan-asunnon naapurissa asuu NFL-tähti Tom Brady.