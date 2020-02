Lewis Hamiltonin ja Anthony-isän välit olivat poikki vuosia – F1-mestari julkaisi poikkeuksellisen tekstin vaikeasta suhteesta

Hallitseva F1-mestari Lewis Hamilton on hieronut suhteita kuntoon isänsä Anthonyn kanssa.

Lewis Hamilton on polttanut rauhanpiippua isänsä kanssa.

Formula ykkösten kuusinkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on julkaissut poikkeuksellisen tekstin isäsuhteestaan sosiaalisessa mediassa.

Hamiltonin suhde Anthony-isäänsä on ollut vuosien varrella tuulinen.

Tiukimmilla kaksikon välit olivat vuonna 2010, kun kuski päätti, ettei Anthony Hamilton toimi enää hänen managerinaan. Isä ja poika pitivät sen jälkeen mykkäkoulua toisilleen kahden vuoden ajan.

Hamiltonien suhteet ovat lämmenneet viime vuosina selvästi, ja nyt ollaan siinä pisteessä, että Lewis Hamilton, 35, on tunnustanut yhdessäolon korvanneen riitelyn.

Instagramiin kirjoittamassaan pitkässä tekstissä Hamilton kirjoittaa, että Anthony Hamiltonin poikansa puolesta tekemien uhrausten, kovien paineiden ja muiden syiden takia kaksikon välinen isäpoikasuhde pääsi katkeamaan.

Tämän talven aikana sitä on yritetty saada korjatuksi yhteistä aikaa viettämällä.

– Viime vuosien aikana suhteemme on lämmennyt. Emme ole aiemmin viettäneet aikaa kaksistaan, mutta tämän talven aikana se on onnistunut. Tämä yhteinen aika on tuottanut minulle syvää onnea, Hamilton kirjoittaa ja jatkaa:

– Perhettä tärkeämpää asiaa ei ole elämässä. Perheenjäseniään ei voi valita, mutta suhteeseen heidän kanssaan voi vaikuttaa.

Anthony Hamilton paiski poikansa lapsuusvuosina parhaimmillaan kolmea työtä pystyäkseen maksamaan Lewisin kartingharrastuksen.

Kun nuorempi Hamilton sai vauhtia uralleen, isä-Hamilton tunnettiin dominoivista otteistaan varikoilla. Hän kontrolloi poikansa menemisiä herkeämättä ja laittoi muun muassa sanoja poikansa suuhun tämän tiedotteissa.

F1-kausi alkaa 15. maaliskuuta Australian Melbournessa.