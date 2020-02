Kiinan GP:n kohtalo vaakalaudalla – Räikkösen ”jääarmeija” epätoivoisena sankarinsa puolesta

FI-pomot kokoontuvat keskustelemaan keskiviikkona Kiinan GP:n peruuttamisesta

Shanghain F1-osakilpailu joudutaan todennäköisesti perumaan Kiinassa riehuvan koronavirusepidemian takia, kertoo BBC verkkosivuillaan.

Shanghain urheiluviranomaiset ovat suositelleet, että kaikki kaupungissa järjestettävät urheilutapahtumat peruttaisiin. Ensi kuussa Australiassa starttaavan F1-sarjan neljäs osakilpailu olisi tarkoitus kilpailla 19. huhtikuuta.

F1 ei ole vielä antanut virallista lausuntoa aiheesta, mutta tällä hetkellä vaikuttaa vahvasti siltä, että Kiinan F1-osakilpailu joko perutaan tai siirretään myöhempään ajankohtaan. Siirtämistä tosin hankaloittaa ennätyksellisen täysi, jopa 22 osakilpailua sisältävä kalenteri.

ESPN:n mukaan tallien edustajat, F1-sarjan johtohenkilöt, kansainvälinen autourheiluliitto FIA sekä Shanghain kisaorganisaation edustajat tapaavat keskiviikkona keskustellakseen mahdollisesta peruutuksesta. Kokouksen lopputulemasta ei ollut jutun julkaisuaikaan vielä tietoa.

F1-johtoa lähellä olevat lähteet ovat epäilleet myös Vietnamin GP:n olevan vaarassa. Osakilpailu on tarkoitus järjestää 5. huhtikuuta Vietnamin pääkaupungissa Hanoissa, joka on vain 150 kilometriä Kiinan rajasta. Vietnamissa on todettu toistaiseksi vain 10 koronavirustapausta.

Räikkösen kiinalaisfanit pettyneitä

Shanghain GP:n peruminen olisi erityisen kova pettymys Kimi Räikkösen faneille, joita tiedetään olevan Kiinassa valtavasti. Kiinalaisfanit suhtautuvat Räikköseen hysteerisesti, ja vuonna 2012 ”Jäämiehelle” jopa perustettiin oma, mahtipontisesti Kiinan jääarmeijaksi nimetty faniklubi

Kimi Räikkösellä on Kiinassa vankka kannattajajoukko.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että kiinalaisfanit eivät näe suurta sankariaan ainakaan vielä tänä keväänä. Kannattajakerhon Twitter-tili välittikin peruuntumisuutiset itkuisilla ja surullisilla hymiöillä ryyditettynä.

Kansainvälinen terveysjärjestö WHO on julistanut koronaviruksen globaaliksi terveysuhaksi, mutta se ei määrittele sitä tällä hetkellä pandemiaksi. Kiinassa ilmeni tiistaina lähes 4000 uutta tartuntatapausta, joita on nyt jo yli 24 300. Virukseen on kuollut Kiinassa 490 ihmistä.

Kiinassa on jo peruttu huhtikuulle suunnitellut yleisurheilu MM-hallikisat ja Formula E -sarjan kilpailu Sanyassa sitä edeltävänä viikonloppuna.

Kansainvälinen olympiakomitea KOK on lisäksi tiedottanut olevansa ”vakavasti huolissaan” alati leviävän koronaviruksen vaikutuksesta heinä-elokuun vaihteessa järjestettäviin Tokion olympialaisiin.