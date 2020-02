Mercedeksen F1-pomon paljastus enteilee huonoja uutisia Valtteri Bottakselle

Mercedes-Benzin F1-pomoihin kuuluva Andy Cowell paljastaa tallin taistelevan ”muutamien juttujen” kanssa.

Mercedes-Benzin F1-tallista vihjataan, että sen uuden ajokin voimanlähteeseen tehdyt parannukset eivät ole syntyneet vailla huolia.

Sosiaalisessa mediassa julkaistussa videossa Mercedeksen pomoihin kuuluva Andy Cowell sanoo, että talli on edistynyt, mutta taistelee ”muutamien juttujen” kanssa.

Videoon liittyvässä twiitissä todettiin, että jos ei tule vastoinkäymisiä, yritystä ei ole tarpeeksi.

Valtteri Bottas sijoittui viime vuonna Mercedeksen autolla toiseksi MM-sarjassa. Bottaksen tallitoveri Lewis Hamilton puolestaan otti uransa kuudennen maailmanmestaruutensa.

Mercedes-Benz on voittanut kuusi kertaa peräjälkeen F1-tallien maailmanmestaruuden kausina 2014–2019. Se on vienyt tällä ajanjaksolla myös kaikki kuljettajien maailmanmestaruudet. Yhdeksi Mercedeksen suurimmaksi vahvuudeksi on arvioitu nimenomaan ajokin voimanlähde.

Hamilton ja Bottas jatkavat Mercedes-kuljettajina tänä vuonna. F1-kausi alkaa maaliskuun puolivälissä Australiassa.