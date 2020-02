Entinen F1-työntekijä avautui itsemurha-ajatuksista – tällainen on formuloiden vaiettu pimeä puoli

F1-työn piti olla Aaron Rookin unelma-ammatti. Ei ollut. Movember-liike yrittää auttaa formulavarikoiden työmyyriä mielenterveysongelmien kanssa.

Englannissa asuva Aaron Rook rakasti 15 vuoden ajan Formula ykkösten MM-sarjaa. Hän työskenteli moottoriurheilutoimittajana varikoiden bensankatkussa useamman vuoden, kunnes sai unelmatyön Williamsin F1-tallin tiedottajana.

Sitten Rookin rakkaus lajia kohtaan mureni. Sietokyvyn rajat tulivat vastaan. Rook kesti Williamsilla puolitoista kautta vuosina 2016–2017, kunnes vaihtoi alaa. Nykyisin Rook, 28, työskentelee pelifirmassa.

Miksi hänelle kävi niin kuin kävi?

Rook listasi tammikuussa blogissaan kolme asiaa, jotka aiheuttivat F1-välirikon. Kolme asiaa olivat ihmiset, paineet ja yksinäisyys.

Rookin mukaan formulamaailmassa on yksittäisiä hienoja ihmisiä, joista osasta tuli hänen elinikäisiä ystäviään.

– Kokemukseni perusteella suurin osa lajin parissa työskentelevistä ihmistä on kuitenkin jotain seuraavista: egomaanikkoja, välinpitämättömiä, loisia, materialistisia, itsekeskeisiä, pahantahtoisia ja manipuloivia. Jotkut ovat jopa rikkaita sekoituksia edellä mainituista. Kaikki on kätketty tekohymyjen ja kiusallisten poskisuudelmien taakse, Rook kirjoittaa.

Formuloiden maailma ei ole pelkkää samppanjan ruiskimista.

Rookista ei koskaan tuntunut, että hän työskenteli oikean urheilun parissa. F1:n liiketoiminta asetti työntekijöille rajuja paineita, joiden alla Rook ei voinut hyvin.

– Formula yksi on bisnestä, jonka kylkeen on lätkäisty pikkuisen urheilua, kuten rasvaisen Döner-kebabin päälle on laitettu hieman salaattia. Bisnes selittänee 24/7 jatkuvan turhan paineen, jonka laji asettaa henkilökunnalle. Edes täydellinen hermoromahdus ja itsemurha-ajatukset eivät ole syy hetken levolle, Rook kertoo kokemuksistaan.

Rook ei myöskään viihtynyt ympäri maailman ripoteltujen osakilpailujen jälkeisissä juhlissa, joissa kansainväliset julkkikset poseerasivat. Hän vietti aikansa yksin hotellihuoneissa, joissa hän katsoi ulkomaisia televisiokanavia ja söi noutoannoksia.

Eristäytyminen ei edesauttanut hänen asemaansa F1-sirkuksessa, joka perustuu Rookin mukaan kuppikunnille. Rook työnnettiin entistä enemmän syrjään.

– Tunsin itseni usein ainoaksi ihmiseksi varikolla. Hetkeäkään ei kulunut, etten olisi ajatellut perhettäni ja ystäviäni kotona. Mietin, miten paljon kaipasin ja tarvitsin heitä. F1-maailmassa olin pelkkä haamu. Itse asiasta minusta melkein tuli haamu, Rook kirjoittaa.

Viiksien kasvattamisesta tunnettu terveysjärjestö tuli mukaan

Autosport-sivuston mukaan Rook tuskin on ongelmiensa ja tunteidensa kanssa yksin. F1-maailma on omiaan polttamaan ihmisiä loppuun. Vaikka moni insinööri, mekaanikko tai asiantuntija kuvittelee hyppäävänsä unelma-ammattiinsa, realiteetit murskaavat heidän haavekuvansa nopeasti. Siksi henkilökunta vaihtuu varikolla vauhdilla.

Autosportin mielestä syitä työn raskaudelle on monia. Osakilpailut ajetaan ympäri maapalloa, joten tallien henkilökunta lentää jatkuvasti – usein turistiluokassa. Kuten Rook, he viettävät viikkoja poissa perheidensä luota. Työpäivät ovat hillittömän pitkiä, unta saa vähän ja korkeat stressitasot vievät loputkin unen rippeet. Kaiken yllä roikkuu pelko siitä, että juuri minä pilaan tallini kisan esimerkiksi liian hitaalla renkaan vaihdolla.

Lisäksi formuloiden maailma on miesvoittoinen, maskuliininen. Jos psyyke alkaa pettää, ja ympärillä työkavereilla vaikuttaa menevän hyvin, ei omista ongelmista uskalla puhua kellekään.

Yllä mainitusta syistä Movember-järjestö, joka on keskittynyt miesten terveysongelmiin, on alkanut tehdä yhteistyötä F1:n kanssa. Movember pyrkii antamaan apua sitä tarvitseville, mutta toisaalta se haluaa julkisuutta mielenterveysasioille. Movember haluaa rohkaista ihmisiä kysymään ystäviltään ja kollegoilta, miten näillä menee.

Ferrarin mekaanikko loukkaantui Kimi Räikkösen varikkopysähdyksen aikana vuonna 2008.

F1-sirkukseen Movember on jalkautunut pystyttämällä varikoille oman klubinsa sekä parturiliikkeitä. Ilmeisesti muualla maailmassa parturin tuoli on paikka, jossa jutellaan asioista.

– Perinteisesti miehet kasvatetaan olemaan vahvoja. Mitään heikkouksia ei saa näyttää. Oman alansa huipulle päästäkseen täytyy pitää tunteensa omana tietonaan. Ajatusmalli on erityisen vahvana urheilumaailmassa, Movemberin F1-vastaava Dan Cooper kertoo Autosportille.

Cooper uskoo, että F1-kulttuuri on hiljalleen muuttumassa.

– Miesten dominoima macho-ala alkaa tutustua itseensä hieman enemmän ja tajuta, ettei koko aikaa tarvitse olla kova jätkä. Jos on koko ajan kova, katkeaa nopeasti, Cooper sanoo.