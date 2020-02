Juuri nyt

Kimi Räikkönen julkaisi Instagramissa kuvan after skistä.

Kimi Räikkönen ja Tommi Mäkinen nauttivat olostaan Itävallassa.

Kimi Räikkönen julkaisi sunnuntaina viehättävän kuvasarjan Itävallan Alpeilta Instagramissaan. Kuvissa Räikkönen on laskettelemassa ja nauttimassa after skin tarjoiluista.

Kuvasarja on tägätty Lech Zürs am Arlbergin talivurheilukeskukseen lähelle Itävallan, Saksan, Liechtensteinin ja Sveitsin rajoja.

– Ski and after ski, Räikkönen on kirjoittanut kuvan yhteyteen tiiviiseen tyyliinsä.

After ski -kuvassa Räikkönen lepuuttaa kättään hellästi vaimonsa Minttu Räikkösen olkapäällä. Pöydän päässä hymyilee tyytyväisen oloisena Toyotan rallitiimin tallipäällikkö Tommi Mäkinen.

Varustelut ovat asianmukaiset. Pöydällä on valtava jäähdytysämpäri, jossa viileällä pedillään lepäilee kaksi magnumkokoista pulloa kuohuvaa.

Voit selata kuvia painamalla alla olevan kuvan päällä olevia nuolia.

Räikkönen aloittaa kilpailukautensa maaliskuussa Australian F1-kilpailussa. Mäkisen tallin urakka jatkuu rallin MM-sarjassa Ruotsissa parin viikon päästä.