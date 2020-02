Fernando Alonso, 38, uskoo palaavansa F1-sarjaan – vihjailee kärkkyvänsä Valtteri Bottaksen paikkaa Mersulla

Fernando Alonsolle ikä on vain numero. Kaksinkertainen maailmanmestari haluaa palata F1-sarjaan kaudelle 2021.

Kaksinkertainen F1-maailmanmestari Fernando Alonso haluaa palata formula ykkösten MM-sarjaan. Alonso jäi pois F1-sirkuksesta McLarenilla ajamansa kauden 2018 päätteeksi. Hän ilmoitti lopettamispäätöksestään viestillä ”Hasta luego”, joka hyvästien sijaan tarkoittaa pikemminkin ilmaisua ”nähdään myöhemmin”.

F1:stä lähdön jälkeen espanjalainen on voittanut Le Mansin 24 tunnin ajon ja osallistunut Dakar-ralliin. F1 Racing magazinen ja Autosportin julkaisemassa haastattelussa Alonso kertoo tähyävänsä paluuta formularattiin kaudelle 2021.

Kaudessa 2021 Alonsoa kiinnostavat erityisesti silloin voimaan astuvat sääntömuutokset, joiden tarkoituksena on tasoittaa F1-tallien välisiä voimasuhteita. Talleille tulee budjettikatto. Tekniikkaan liittyviä sääntöjä muutetaan esimerkiksi siten, että autojen osia standardoidaan ja renkaiden kokoa suurennetaan.

Chalers Leclerc (ilmassa) ja Fernando Alonso kolaroivat lähtösuoralla kaudella 2018. Kausi on toistaiseksi Alonson viimeinen F1:ssä.

Vuonna 2021 Alonso olisi 39-vuotias.

– En usko, että ikä on ongelma. Nykyiset autot eivät ole kovin vaativia ilman tankkaustaukoja. Kisoissa ajetaan seitsemän tai kahdeksan sekuntia hitaammin per kierros kuin aika-ajoissa. Lisäksi 18-tuumaiset renkaat muuttavat auton käsittelytapaa ja kaikkien pitää nollata ajotapansa, Alonso kertoo Autosportille.

Hamiltonin pariksi Mercedekselle?

Isoin kysymys on, mikä talli palkkaisi keski-ikäisen espanjalaisen, joka haluaa ajaa mestaruudesta eikä viimeisestä pistesijasta. Autosportin mukaan Alonson sillat Red Bullille on poltettu, koska kuski lyttäsi Hondan moottorit McLarenin vuosinaan. Lehti ehdottaa vaihtoehdoksi Mercedesiä, jonka kuskeja ovat hallitseva maailmanmestari Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. Kummankin sopimus on katkolla ensi kauden jälkeen.

Alonso myöntää, että Mercedes on vahva talli, joskin hänen on vaikea uskoa, että Mersu haluaisi murtaa toimivaa kuskisapluunaansa. Silti Alonso tuntuu haluavan hämmentää huhukeittiössä:

– Katsotaan, miten vuosi menee. Viime kesänä he aprikoivat Bottaksen ja Esteban Oconin välillä. Jos heillä on tänä vuonna samoja epäilyksiä...

Alonso ja Hamilton olivat tallitovereita vuonna 2007 McLarenilla, jolloin tiimi oli keskellä vakoiluskandaalia ja Kimi Räikkönen vei maailmanmestaruuden kaksikon nokkien edestä viimeisessä osakilpailussa. Tallitoverien kausi sujui myrskyisästi ja Alonso vaihtoi maisemaa.

Fernando Alonsosta olisi kivempaa ajaa formuloissa.

Autosportille hän kehuu Hamiltonin kehittyneen kuljettajana viime vuosina, mutta lyö samalla Bottasta kommenteillaan.

– Jos Hamilton ei voita kisaa, hän on yleensä niukasti kakkonen. Ei 20 sekuntia perässä, kuten tapahtuu välillä Valtterille. Viikonloppuna, jona auto ei ole kilpailukykyinen, Bottas on viides tai kuudes tai minuutin päässä voittajasta. Lewis ei ole, Alonso sanoo.

Alonso pitää Hamiltonin heikkoutena sitä, että brittikuski aloittaa kautensa hitaasti. Alonson mielestä Hamiltonin nykyiset kilpakumppanit eivät vain osaa käyttää tätä hyväkseen.

– Me kaikki innostumme, että nyt on Bottaksen vuosi, mutta ei se sitten olekaan. Olisi kivaa kilpailla Lewista vastaan kunnon taistelussa. Minulla on paljon itseluottamusta ja tiedän, että voin asettua minkä tahansa auton rattiin. Jos kaikki menee hyvin, minun pitäisi voittaa, Alonso haaveilee.