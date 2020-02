Mika Salon entinen F1-suojatti tilitti avoimesti suuresta pettymyksestään – ”Tuska vain kasvaa”

Venäläisen Sergei Sirotkinin ura F1-kisakuskina jäi todennäköisesti yhteen kauteen. Se kalvaa Mika Salon vanhaa suojattia.

Venäläinen Sergei Sirotkin ajoi Williams-tallin kisakuskina autourheilun kuninkuusluokassa kauden 2018. Hänen saldokseen F1-sarjan hitaimmalla autolla jäi yksi piste, joka tuli Italian GP:n kymmenennestä sijasta.

Ennen kautta 2019 Sirotkin menetti ajopaikkansa Robert Kubicalle. Sirotkin tietää, että hänen uransa formula ykkösissä päättyi todennäköisesti siihen. Se syö miestä yhä.

– Tuska vain kasvaa, Sirotkin sanoi Autosportin tuoreessa haastattelussa.

Sirotkin arvioi, että surkean debyyttikauden ja välivuoden jälkeen hänen matkansa takaisin kisakuljettajaksi on valtavan pitkä.

– Sitä tajuaa, että tavoitteeni on todennäköisesti karannut ikuisesti tavoittamattomiin.

– Olen erittäin itsekriittinen, ja kun 23–24-vuotiaana käsität, että koko elämäsi tärkein tavoite ei toteudu, tilanne on todella vaikea.

Moskovasta kotoisin oleva Sirotkin on SMP Racingin kasvatti. Boris Rotenbergin pyörittämän kilpaorganisaation urheilujohtajana työskentelee entinen F1-kuljettaja Mika Salo, joka neuvotteli Sirotkinille paikan Williamsilta.

Mika Salo (vas.) työskentelee Boris Rotenbergin (oik.) SMP Racingin johtotehtävissä.

Sirotkin kiitteli Salon panosta urallaan Ilta-Sanomien haastattelussa vuonna 2018.

– Olemme tunteneet toisemme nyt jo aika pitkään. Hän on ottanut ison roolin SMP Racingilla, jossa on vahva ryhmä ihmisiä. Hän on tehnyt paljon minun ja urani eteen, että olen nyt tässä pisteessä kuljettajana, Sirotkin sanoi IS:lle tuolloin.

Päättyneellä F1-kaudella Sirotkin työskenteli Renault- ja McLaren-tallien varakuljettajana. Nyt hän on ottanut vastaan paikan SMP Racingin kartingvalmentajana, mutta aikoo myös jatkaa kilpauraansa.