Kommentti: Mercedesin lähtö olisi onnenpotku F1-sarjalle – yksi toimenpide tarvittaisiin vielä lisäksi

Jättikonsernien aika omien talliensa pyörittäjinä voi pian olla ohi, kirjoittaa Janne Oivio.

Autocarin ja Racefansin uutinen siitä, että Mercedes harkitsee vakavasti F1-tallinsa lopettamista jysähti keskiviikkona melkoisena pommina. Viimeiset kuusi kuljettajien ja valmistajien MM-titteliä voittaneen tallin lähtö sarjasta olisi kova isku. Näin sanoo ainakin sisäpiirin tunteva Antti Aarnio-Wihuri. Samoin voi hyvin ajatella moni muukin.

Asiaa tovin mietittyäni tulin siihen tulokseen, että Mercedesin tallin katoaminen sarjasta olisi itse asiassa F1:lle ilouutinen. Ferrarin ohella ylivoimaisesti eniten F1-menestykseen rahaa käyttävän saksalaisjätin ylivoima on viime vuosina ollut osuva muistutus siitä, miten puuduttavaa F1 pahimmillaan on, kun yksi talli määrää tahdin ja muut vikisevät perässä.

Toki on olemassa vaara, että F1 jäisi Ferrarin ja mahdollisesti Red Bullin temmellyskentäksi, mutta yhtä lailla Mercedesin katoaminen voi tietää sitä, että yhä useammalla tallilla olisi edellytykset kilpailla tosissaan voitoista.

Tosiasia on, että viimeisen kuuden vuoden aikana Ferrari ja Red Bullkin ovat vain kutitelleet saksalaisjätin kantapäitä, ei paljoa enempää. Heidän kantaansa on lyhyempi matka kuin Mercedesin.

Kulukatto mahdollisimman tiukaksi

Samalla F1-sarjaa pyörittävälle Liberty Medialle aukeaisi erinomainen tilaisuus. Mercedesin katoaminen sarjasta voisi tehdä F1-johdolle entistä helpommaksi kaudelle 2021 tulevan kulukaton nopean kiristämisen, koska vastarannankiiskejä olisi yksi iso taho vähemmän.

Ferrari on aina ollut F1-fanien suuri suosikki.

On aika selvää, että amerikkalainen Liberty Media on ottanut esikuvikseen Pohjois-Amerikan suursarjat kuten NFL:n, NBA:n ja NHL:n, jossa palkkakatto tasaa seurojen väliset taloudelliset erot niin tiukasti kuin vain mahdollista. Mestaruuksista kisaavat ne seurat, joiden toiminta on korkeimmalla mahdollisella tasolla eivätkä ne, jotka pystyvät tuhlaamaan muita enemmän.

Jos esimerkiksi Ferrari todella on niin paljon parempi kuin muut, niin he pystyisivät varmasti voittoihin sellaisellakin budjetilla, joka on kilpailijoita lähempänä. Tulevassa mallissa kulukaton ulkopuolelle jää suuri määrä merkittäviä kuluja. Erot eivät vielä tule kaventumaan riittävästi.

Aina tulee olemaan talleja, jotka voivat panostaa muita enemmän. Silti on selvää, että jos tallien taustalla on vuosittain miljardiluokassa voittoa takovia autojättejä, niin niillä on huomattavasti paremmat edellytykset kaataa rahaa F1-menestykseen.

Fiatin omistamalla Ferrarilla on aina historiallisen arvonsa vuoksi omanlaisensa erityisasema – kuten sillä on aina ollut – mutta muiden osalta näyttää yhä enemmän siltä, että autojättien aika F1-sarjan tallien taustapiruina on pian ohi. Renault on harkinnut lähtöä jo hetken aikaa.

Kuljettajat kiinnostavat talleja enemmän

Mercedes jatkaisi ilmeisesti joka tapauksessa moottorintoimittajana, onhan sillä pitkät jo solmitut sopimukset McLarenin, Williamsin ja Racing Pointin kanssa. Ikoninen merkki ei siis katoaisi F1-sarjasta vaan siirtyisi vanhaan tuttuun rooliinsa. Kaikki tiesivät, millä myllyillä McLarenit pauhasivat, kun Mika Häkkinen ja Lewis Hamilton kurvailivat Mersun moottoreilla maailmanmestareiksi. Näkyvyyttä tuli siitäkin kosolti.

On myös aiheellista pohtia, olisiko Mersun varsinaisen tallin katoaminen suuri menetys. Jos tutkimustietoa on uskominen, niin tallien suosion määrittää lähes yksinomaan menestys, jollei satu olemaan tietenkin Ferrari – tai vähemmissä määrin ollut mukana vuosikymmeniä kuten McLaren tai Williams.

McLaren sijoittui valmistajien MM-sarjassa neljänneksi, mutta jäi kauaksi kärkikolmikosta.

Vielä vuonna 2015 Autosportin laajassa fanikyselyssä F1-fanien joukossa oli enemmän sellaisia, joilla ei ollut ollenkaan suosikkitallia kuin oli Mercedes-faneja. Mersu nousi mestaruuksiensa myötä rankingkakkoseksi 2017 ohi McLarenin, jonka suosioon heikot vuodet tekivät loven. Ferrari on ainoa, jonka kannatus pysyy lajin historian tuntien ymmärrettävästi vakaana vuosikymmenestä toiseen.

F1 voi paksusti vuosikymmeniä ilman Mercedes-nimistä F1-tallia. Miksi se muuttuisi nytkään?

Kun lukuja tarkastelee niin käy aika selväksi, että suuremmissa määrin fanien suosio on voimakkaasti sidoksissa voittoihin ja kuljettajiin, jos auton keulassa ei ole tanssivan hevosen kuvaa.

F1, vaikka joukkueurheilua onkin, on erittäin persoonavetoista. Kimi Räikkönen vetää faneja puoleensa, ajoi hän millä autolla hyvänsä. Samoin esimerkiksi Fernando Alonso tai tietenkin Lewis Hamilton. Uuden polven kuljettajista varmasti Max Verstappen ja Charles Leclerc ainakin määrittävät todella monen F1-fanin suosikkitallin.

Max Verstappen on uuden sukupolven suosittu supertähti.

Mercedesin katoaminen ei missään tapauksessa takaisi kisojen kilpailullisuuden paranemista, mutta haittaa siitä tuskin ainakaan olisi. Tärkeintä F1:lle on, että sen takana on joukko autonvalmistajia, jotka toimittavat voimanlähteet talleille. Se, onko tallin nimi Mercedes, Brawn vai Minardi on faktojen perusteella viime kädessä aika yhdentekevää.

Yksityistallien roolin korostuminen F1:ssä voisi tuoda myös hieman enemmän särmää ja persoonaa peliin, kun imagostaan ääritarkat autonvalmistajat jäisivät hieman enemmän taustalle.

Formula 1 on ollut ja tulee olemaan autourheilun teknologisen kehityksen keihäänkärki, kunnes ilmastoasiat sen kenties joku päivä nujertavat. 1990-luvun villien kehitysvuosien jälkeen rajuinta tuhlausta on rajoitettu jo nyt, mutta lisärajoille selvästi on tarvetta. Mitä vähemmän valta keskittyy lajin sisällä, sitä todennäköisemmin nähdään tulevaisuudessa kovaa kilvanajoa.