Fernando Alonso palaa F1-sarjaan? ”Olen vahvempi kuin koskaan”

Fernando Alonso on täynnä itseluottamusta.

Fernando Alonso täyttää F1-kaudella 2021 40 vuotta.

Kaksinkertainen Formula 1:n maailmanmestari Fernando Alonso on valmis palaamaan lajin pariin. Espanjalainen kertoi asiasta F1 Racing-lehdelle.

Alonso jätti F1:n kilparadat kauden 2018 jälkeen. Tuolloin takana oli useampi turhauttava kausi McLarenin pilottina. Brittitalli ei pystynyt tarjoamaan kilpailukykyistä autoa, ja Alonso tuskaili kisansa keskikastissa kaukana Lewis Hamiltonista ja muista kärkikuljettajista.

– En ole vielä lopettanut F1:ssä. 2021 olisi hyvä tilaisuus palata ja tunnen oloni latautuneeksi sekä valmiiksi. Aion yrittää palata, ja olen mielestäni vahvempi kuin koskaan. Jos olisin oikeassa paikassa, voittaisin, Alonso sanoi lehdelle Planet F1:n mukaan.

– Luotan itseeni niin paljon, että voin ottaa minkä tahansa auton ja jos asiat menevät hyvin, voitan, Alonso uhosi.

Oikeaan paikkaan pääseminen olisi kaikki kaikessa. Ilman kilpailukykyistä autoa Alonson kävisi kuten McLarenilla viime kerralla. Alonson tähtäimessä lienee kuitenkin kärkitalli. Mercedesillä Valtteri Bottaksen sopimus päättyy kauden 2020 jälkeen, samoin Sebastian Vettelin kontrahti Ferrarin kanssa.

– Mercedes on dominoinut monen vuoden ajan, mutta ongelma on, että uusien (vuonna 2021 voimaan tulevien) sääntöjen myötä voimasuhteet voivat muuttua. On mahdollista, että menee talliin, joka menestyy nyt, mutta ei onnistu uuden auton rakentamisessa.

Alonso ajoi Hamiltonin kanssa McLarenilla kaudella 2007, mutta kaksikon yhteiselo oli myrskyisää. BBC:n mukaan Alonso piikittelikin hieman kuusinkertaista maailmanmestaria haastattelussa, vaikka samalla kehuikin Hamiltonin ottaneen askeleen eteenpäin viime vuosina.

– Hänellä on yhä heikkoja kohtia, joita ei ole koeteltu kunnolla – kukaan ei osaa painaa siitä napista.

Alonso kehui, että Hamilton otti kaudella 2019 valtavasti irti Mercedesin autosta. Hänen mukaansa Hamilton erottui Bottaksesta sillä, että huonona viikonloppuna hän oli toinen ja lähellä voittajaa, Bottas saattoi valahtaa viidenneksi tai kuudenneksi. Mutta kauden aloitukset ovat britin heikkous.

– Lewisin kausissa on yhteinen tekijä. Hän aloittaa hitaasti, mutta kukaan ei pysty hyödyntämään sitä. Olisi hienoa pystyä haastamaan hänet kunnolla. Ehkä ne heikkoudet eivät olekaan aitoja ja kaikki on laskelmoitua – mutta olisi hienoa saada asia selville.

Fernando Alonso on ajanut 314 F1-kilpailua ja voittanut niistä 32. Kaikkiaan hän on ollut palkintopallilla 97 kertaa ja kerännyt 1899 MM-pistettä. Hänen uransa alkoi Itävallan GP:stä 2001 Minardilla. Maailmanmestaruutensa hän voitti Renaultilla 2005 ja 2006. Lisäksi hän on ajanut McLarenilla ja Ferrarilla.

Alonso ajoi juuri päättyneessä Dakar-rallissa Toyotan autolla. Hän sijoittui kilpailussa 13:nneksi.