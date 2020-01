Fernando Alonso kannustaa Valtteri Bottasta iskemään Lewis Hamiltonin heikkoon kohtaan: ”Kukaan ei ole painanut sitä nappia”

Fernando Alonso muistuttaa BBC:n haastattelussa, ettei Lewis Hamilton ole vailla heikkouksia.

Formula ykkösten kaksinkertainen maailmanmestari Fernando Alonso harmittelee BBC:n laajassa haastattelussa sitä, että vastustajat ovat päästäneet brittimestari Lewis Hamiltonin liian helpolla jahtaamaan Michael Schumacherin seitsemän mestaruuden ennätystä.

Alonso arvostaa Hamiltonia MM-sarjan ykköstähtenä, muttei pidä tätä täydellisenä. Hän ihmettelee sitä, ettei etenkään Hamiltonin tallikumppani Valtteri Bottas ole kyennyt hyödyntämään Hamiltonin heikkoutta: laiskaa avausta uuteen kauteen.

– Lewis on kehittynyt viime vuosina. Hän on aiempaa kilpailullisempi ja valmistautuu kisoihin entistä huolellisemmin. Hänellä on silti edelleen heikkoja kohtia, mutta kukaan ei ole painanut sitä nappia eli hänen heikkouttaan, Alonso ihmetteli.

Alonso uskoo, että Hamiltonin hitaat startit kauteen tarjoavat mahdollisuuksia saada 35-vuotias ajotaituri toden teolla paineiden alle.

– Vastustajien pitäisi hyödyntää se, Alonso kannustaa kuusinkertaisen mestarin kilpailijoita.

– Tilanne muuttuisi erilaiseksi, jos hän olisi kymmenen pistettä perässä eikä vain jonkin pisteen päässä. Paineet, virheet ja esimerkiksi kommunikointi varikon kanssa olisivat silloin erilaisia. Pitäisi nähdä, miten hän toimii painetilanteessa.

Hamilton ajaa Bottasta tasaisemmin

Alonson arvion mukaan Bottas ei ole kyennyt laittamaan Hamiltonille riittävää painetta, vaikka hänkin tunnustaa innostuneensa Bottaksen päästessä MM-johtoon.

– Me kaikki olemme ennättäneet innostua, että nyt on tulossa Bottaksen vuosi, mutta niin ei ole kuitenkaan käynyt, Alonso jatkoi.

Kaksikon ero syntyy Alonson mielestä siitä, että Hamilton kiertää rataa lujaa myös silloin, kun Mercedeksen auto ei ole parhaissa säädöissä.

– Huonona viikonloppuna, kun heidän autonsa eivät ole kilpailukykyisiä, Bottas on viides tai kuudes ja minuutin päässä kärjestä. Kun Lewis ei kykene voittoon, hän on silti yleensä hyvin lähellä kärkeä, Alonso korosti.

Alonson huhutaan pyrkivän tänä vuonna Andretti-tallin kuljettajana Indianapolis 500 -kilpailuun. Lisäksi hän haaveilee paluusta F1:n MM-sarjaan ensi vuonna, kun sarjassa otetaan käyttöön uudet säännöt.