Zandvoortin rata palaa F1-sarjaan arvoituksellisesti – salaa tietoja talleilta: ”Haluamme vanhan hyvän ajan kilvanajoa”

Nykykuljettajille melko tuntematon Zandvoort palaa F1-kalenteriin ensi kertaa sitten 1985 – Autosportin mukaan salamyhkäisesti.

Formula ykkösten MM-sarjaan palaava hollantilainen Zandvoortin rata salaa ratatietoja formula ykkösten talleilta, jotta nämä eivät ehtisi opetella radan metkuja liian hyvin ennakkoon.

Autosportin mukaan radan henkilökunta haluaa, että tallit joutuvat etsimään autoihinsa parhaat säädöt vasta toukokuisen F1-viikonlopun perjantain harjoituksissa.

– Kaikki nykyiset F1-tallit toimivat tieteellisesti. Jos me kerromme heille kaiken datan etukäteen, ei kestä kauan, kun tieto on syötetty tallien simulaattoreihin. Juuri tämän me haluamme välttää, Zandvoortin urheilujohtaja Jan Lammers kertoi Autosportille.

Lammersin mukaan radan suunnitellut Dromo ja sen johtaja Jarno Zaffelli kertovat talleille ennakkoon vain kaikkein olennaisimmat tiedot. Monet radan yksityiskohdat valkenevat talleille vasta harjoituksissa.

– Haluamme radalle vanhan hyvän ajan kilvanajoa. Ehkä tämä tekee kilpailusta vähän vaikeammin ennakoitavan, Lammers sanoi.

Zandvoortin taktiikkana on myös taata yleisölle se, että tallit ajavat perjantain harjoituksissa useita kierroksia oppiakseen autojensa käyttäytymistä radalla.

Zandvoortissa kisataan MM-sarjan Hollannin grand prix 3. toukokuuta. Edellinen F1-kisa radalla ajettiin vuonna 1985, ja sen jälkeen rataa on uudistettu ja uudistetaan yhä.

Valtteri Bottaksen ja Kimi Räikkösen tähdittämä F1-kausi alkaa tuttuun tapaan Australian Melbournesta. Kauden avauskisa ajetaan 15. maaliskuuta. Peräti 22 kilpailua sisältävä kausi päättyy Abu Dhabissa 29. marraskuuta.