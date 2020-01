Fernando Alonson F1-kuvioihin muutos – mikä on liki nelikymppisen espanjalaistähden seuraava peliliike?

Fernando Alonson tilanne muuttui. Mikä on espanjalaistähden seuraava siirto?

Fernando Alonson ja McLarenin tiet eroavat.

Espanjalaistähti Fernando Alonson ja McLarenin F1-tallin yhteistyö on päättynyt.

Autosport-lehti kertoo, ettei kaksinkertainen maailmanmestari Alonso, 38, ole enää McLarenin palkkalistoilla. Alonson sopimus McLarenin lähettiläänä toimimisesta umpeutui vuodenvaihteessa. McLarenilta vahvistettiin Autosportille, ettei sopimusta enää uusittu.

Alonso ajoi McLarenilla kilpaa kausina 2007 ja 2015–2018. Tämän jälkeen hän jäi tallin lähettilääksi. Pr- ja markkinointitöiden lisäksi Alonso avusti lähettilään roolissaan McLarenin insinöörejä ja ajoi muun muassa rengastestejä.

Alonso lopetti kisakuljettajana kauden 2018 jälkeen, mutta huhut hänen paluustaan GP-kisoihin vellovat yhä kuumina.

Alonso on itse todennut, että hän on erityisen kiinnostunut palaamaan F1-sarjaan kaudeksi 2021, kun sarjan autoja koskevat säännöt muuttuvat. Alonso on arvioinut, että kilpailu kärjessä muuttuu tasaisemmaksi uusien sääntöjen ansiosta.

Alonso kilpaili hiljattain Dakar-erämaarallissa. Toyotalla ajanut Alonso sijoittui Dakar-debyytissään sijalle 13.

Seuraavaksi Alonso tähtää Indianapolis 500 -kilpailuun toukokuussa. Hänen uskotaan kaasuttelevan maineikkaassa kilpailussa Andretti Autosport -tallin ajokilla.