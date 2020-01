Valtteri Bottas on uudessa tilanteessa – uutiset nuorista F1-tähdistä eivät yllättäneet

Bottaksen sopimus Mercedeksen kanssa on taas katkolla. Nyt optiotkin ovat umpeutuneet.

Valtteri Bottas lähtee uuteen F1-kauteen tutusta tilanteesta. Sopimus Mercedeksen kanssa on taas katkolla – nyt tosin ensi kertaa niin, että kausista 2017–19 solmittu 1+1+1-vuotisen sopimuksen optiotkin ovat umpeutuneet.

F1-säännöt menevät uusiksi vuodeksi 2021. Moni odotti myös siirtomarkkinoista poikkeuksellisen kuumia, mutta osa paletista on ratkennut jo talven aikana. Ferrari ja Red Bull sitoivat nuoret tähtikuskinsa Charles Leclercin ja Max Verstappenin pitkillä sopimuksilla.

– Kaikilla on vähän peli auki ensi vuoden jälkeen, niin ehkä he halusivat varmistaa, että ainakin yksi kuski on selvillä. Sinänsä se ei yllätä. Kummatkin ovat kuitenkin nuoria ja taitonsa jo nähneitä kuskeja. Tiimit tietävät, ettei heidän pitämisessään ole riskiä vaan halusivat sitoa heidät, Bottas sanoo.

– Mikäs siinä. Ihan hyvä juttu, joka voi vähän vakauttaa asioita tämänvuotisessa kuskimarkkinoiden häslingissä.