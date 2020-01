Valtteri Bottas kertoo uudesta intohimostaan – ”Kivaa vaihtelua”

Ralli on Valtteri Bottaksen uusi intohimo. Pian Bottas palaa F1-arkeen.

Valtteri Bottas ajoi vuosi sitten ensimmäisen rallikilpailunsa, kun hän sijoittui viidenneksi Arctic Lapland Rallyssa eli yhä tuttavallisesti Tunturirallissa tunnettavassa kisassa.

Bottas ihastui lajiin heti, ja hänen intohimonsa rallia kohtaan on selvästi vain syventynyt. Kesällä Bottas ajoi useita testejä, joulukuussa hän osallistui kilpailuun Ranskan asvalttiteillä ja tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu ainakin Jyväskylän MM-ralliin osallistuminen.

– Ajaminen on täysin erilaista kuin radalla. Auton kanssa pystyy leikkimään paljon enemmän. Se on vapaampaa ja on hauskaa kun mennään poikittain, Bottas kuvaili uutta intohimoaan Ilta-Sanomille 80-neliöisessä majapaikassaan Ounasvaarassa.

– Kaikki pätkät ja mutkat ovat periaatteessa aina uusia. Se on kivaa vaihtelua, kun olen tottunut siihen, että tietää tasan tarkkaan kaikki pikkujutut. Erot tulevat vähän karkeammin eikä se ole niin pilkunnussintaa, Bottas vertasi.

Seitsemän GP:tä voittanut ja jo 45 kertaa palkintopallille kuninkuusluokassa noussut Bottas on jo seitsemän kauden F1-veteraani. Viime vuonna uransa parhaan tuloksen, MM-sarjan kakkospaikan, saavuttanut nastolalainen on joulukuun puolivälistä lähtien ollut ilman työvelvoitteita Mercedekselle.

– Olin yhteensä treenaamatta ja niin sanotusti vapaalla vähän yli viikon. Joulun olin Suomessa ja sitten lähdin reissuun, kauas lämpöiseen, Bottas sanoo ja hymyilee, liki naurahtaa.

Niin. Australian mediasta lähteneet jutut ovat levinneet kaikkialle ja tehneet selväksi, että Bottas on viettänyt aikaa ja harjoitellut maastopalojen runtelemassa maassa. Kun seurana on lisäksi ollut ammattipyöräilijä Tiffany Cromwell, moni on kiinnostunut entisestä aviopuolisostaan Emilia Pikkaraisesta eronneen Bottaksen yksityiselämän käänteistä.

Niitä Bottas ei halua ruotia.

– Ne ovat henkilökohtaisia, yksityisiä asioitani. En halua sanoa mitään. Tiettyjä asioita voin jakaa ja tietyt asiat haluan pitää omana tietonani, Bottas linjaa.

Viikonlopun rallin jälkeen Bottaksen paluu arkeen on jo nurkan takana, sillä hän ilmoittautuu Mercedeksen pääkallopaikalle taas maanantaina.

– Minulla on ollut hyvä treenipätkä. Pohjakuntohommiahan ne ovat tässä vaiheessa. Tämä viikko on kevyempi, pidän hauskaa ja ajan rallia, vaikka jotain olen tälläkin viikolla tehnyt. Ensi viikolla treeni jatkuu toden teolla, ja tehtaalle menen maanantaina. Aika nopeasti ja kivasti meni tämä talvi. Teki hyvää vähän vaihtaa maisemaa.

Ensimmäisiä merkkejä alkavan F1-kauden voimasuhteista saadaan helmikuussa Kataloniassa, kun Barcelonan F1-radalla ajetaan kaksi kolmipäiväistä testiviikkoa.

Lähtökohtaisesti Mercedes on tietysti suursuosikki voitettuaan kuudesti putkeen molemmat maailmanmestaruudet.

Lewis Hamilton tavoittelee jo seitsemättä maailmanmestaruuttaan. Viime kaudella Bottaksen puhti ei riittänyt haastamaan brittiä toden teolla mestaruudesta loppuun asti, mutta kauteen mahtui tiukkoja tallin sisäisiä vääntöjä.

Ulkoapäin tarkasteltuna näytti välillä, että Bottas ja Hamilton olisivat mestaruuskamppailun takia hieman etääntyneet.

– Vaikea sanoa. Jos niin kävi, niin tosi vähän. Pystyimme tekemään töitä kimpassa, emmekä me ikinä ole niin läheisiä olleet. Ajamme tosi kovaa toisiamme vastaan kilpaa, mutta mitään ongelmia ei ole sillä lailla ikinä ollut. Se on ihan tervettä, että ihan parasta kaveria ei voi olla kun ajetaan kilpaa.

– Me kummatkin tiedämme, miten hommat menevät. Meidän tiimi on myös aika tarkka siitä, että kemiat toimivat ongelmitta. Jos on vähänkin jotain hämminkiä, niin he ottavat kummankin puhutteluun. Jos vaikka radalla on joku ohitustilanne tai renkaat osuvat yhteen, niin aina ne käydään läpi ettei jää mitään muhimaan.