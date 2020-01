Valtteri Bottas palasi Suomeen ja valokeilaan – valmistautuu kolmanteen ralliinsa

Valtteri Bottas palaa pian rallipoluille.

Mercedeksen F1-tähti Valtteri Bottas teki vuosikymmenen ensimmäisen julkisen esiintymisensä, kun hän saapui juhlistamaan kulunutta autourheiluvuotta AKK:n palkintogaalaan Mestarien iltaan.

Uutisotsikoihin suomalaiskuski nousi jo ennen gaalaa, kun mediassa siteerattiin laajasti australialaismedian juttuja Bottaksen ja huippupyöräilijä Tiffany Cromwellin yhteisestä ajanvietosta ja harjoittelusta Australiassa.

Nastolalainen on palaamassa vähitellen töihin, ja ensi viikolla Bottaksen ohjelmassa on Arctic Lapland Rally. Bottas ajaa kisan Citroen DS3 WRC -tykillä.

Bottas kertoi Lahdessa lyhyesti kuulumisiaan mediatilaisuudessa vastaillen Tomi Tuomisen kysymyksiin, joiden pääpaino oli alkavassa rallikaudessa.

– Elämäni kolmas ralli, johon pääsen paljon kokeneempana, Bottas sanoi viitaten vuoden takaiseen ensimmäiseen Tunturiralliinsa ja asvalttiralliin, jonka hän voitti Ranskassa F1-kauden päättymisen jälkeen joulukuussa.

Bottaksen kartanlukijana toimii Timo Rautiainen.

Bottas ajoi vuosi sitten Lapissa viidenneksi.

– Se oli älyttömän hieno kokemus. Siksi päätin, että haluan lähteä uudestaan. Kaikki oli minulle uutta nuotituksesta lähtien. Olen ajanut muutamia testejä, koettanut kehittyä ja pitää taitoja yllä.

Selkeää tulostavoitetta on vaikeaa asettaa, vaikka alla onkin huippukalusto.

– En ole tarkkaan nähnyt osallistujalistaa. Kalle (Rovanperä) on ainakin paikalla uudella WRC:llä ja menee varmasti kovaa. Minua ja Kallea on vaikea alkaa vertailemaan. Tilanne on vähän sama kuin jos Kalle laitettaisiin minua vastaan F1-autoon.

– En laita tulostavoitetta. Pystyn varmasti ajamaan lujempaa, varmemmin ja rohkeammin. Olen varmasti kehittynyt rallissa, mutta pääasia on pitää hauskaa. Yleensä myös kello tykkää siitä.

Bottakselta kysyttiin, milloin hän osallistuu Jyväskylän MM-ralliin.

– Varmaan sitten, kun se ei ole samaan aikaan Unkarin F1-kisan kanssa. Varmasti jollain tavalla olen joskus mukana, se olisi siistiä, mutta ajetaan nyt ensin formulaa. Minulla on siinä tavoitteet, jotka haluan saavuttaa.